HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
Viajeros esperan en Galicia EP

Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar

También ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo mediante autobuses

C.P.S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:41

Renfe suspendió ayer los trenes entre Madrid y Galicia por los graves fuegos en Ourense y desconoce cuándo se podrá restablecer ese servicio. La empresa ... pública recuerda por ello a los pasajeros que pueden cambiar y anular sus billetes sin costes adicionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Cinco carreteras están cortadas por los incendios en Extremadura
  3. 3 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  4. 4 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  5. 5 Extremadura combate seis fuegos, que ya han quemado más de 8.000 hectáreas
  6. 6 La Guardia Civil puede multar con 1.500 euros a los vecinos que no quieren evacuar sus casas
  7. 7 La Policía Local de Badajoz detiene en Los Colorines a una segunda persona implicada en el atraco de Gévora
  8. 8 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  9. 9 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  10. 10 Guardiola solicita más efectivos de la UME pero se confía en una evolución positiva del incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar

Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar