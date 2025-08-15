Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar
También ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo mediante autobuses
C.P.S.
Viernes, 15 de agosto 2025, 14:41
Renfe suspendió ayer los trenes entre Madrid y Galicia por los graves fuegos en Ourense y desconoce cuándo se podrá restablecer ese servicio. La empresa ... pública recuerda por ello a los pasajeros que pueden cambiar y anular sus billetes sin costes adicionales.
También ha pedido a los viajeros que no acudan a las estaciones para no colapsarlas, donde la única información que puede verse en los paneles es que los trenes están cancelados. No obstante, ha sido imposible ver imágenes de numerosos viajeros reclamando información y aguardando el momento de reapertura del servicio.
Asimismo, Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo mediante autobuses para los viajeros de cinco trenes afectados por la suspensión del servicio entre Madrid y Galicia, en el tramo comprendido entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ourense, debido a la reactivación de un incendio forestal en la provincia ourensana.
