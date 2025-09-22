Qué día empieza el otoño: esta es la fecha y hora oficial El equinoccio de septiembre marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur

Pasado el verano y con la bajada de temperaturas esta semana ha despertado la pregunta de ¿cuándo comienza el otoño? La respuesta llega hoy, 22 de septiembre de 2025, con el inicio oficial del otoño astronómico en el hemisferio norte gracias al equinoccio de septiembre. Este mismo fenómeno marca la entrada de la primavera en el hemisferio sur.

El equinoccio de otoño se produce cuando el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur, provocando que la duración del día y la noche prácticamente coincidan. Según el Observatorio Astronómico Nacional, el otoño de 2025 comenzará a las 18:19 UTC (20:19 hora peninsular española) y se prolongará aproximadamente 89 días y 21 horas, hasta el 21 de diciembre, cuando dará paso al invierno.

¿Por qué el otoño empieza el 22 y no el 21 de septiembre?

El inicio del otoño puede darse entre el 21 y el 24 de septiembre, aunque en el siglo XXI se da habitualmente los días 22 y 23. Las pequeñas variaciones se deben a la combinación de años bisiestos con la duración de la órbita terrestre.

Este inicio de estación coincide con el momento del año en que la duración del día disminuye más rápidamente. En la península, el Sol sale por la mañana más de un minuto más tarde y se pone por la tarde más de un minuto antes, reduciendo casi tres minutos diarios la luz solar sobre el horizonte.

Fenómenos astronómicos del otoño 2025

Los amantes del cielo nocturno podrán disfrutar de varias lluvias de meteoros durante el otoño:

Dracónidas : máximo esperado el 8 de octubre .

Oriónidas : máximo hacia el 21 de octubre .

Leónidas : máximo alrededor del 17 de noviembre .

Gemínidas: máximo previsto el 14 de diciembre.

Además, las lunas llenas del otoño se producirán el 7 de octubre, 5 de noviembre y 5 de diciembre, ideales para la observación astronómica.

