Así puedes evitar que Meta recopile tus datos personales en Facebook e Instagram para el desarrollo de la IA

Hace justo un año la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció a Meta ante la Agencia Española de Protección de Datos por su falta de transparencia en la autorización del uso de los datos personales de sus usuarios para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial. Una denuncia finalmente recogida por la DPC, la autoridad de protección de datos de Irlanda, donde está registrada la sede social de Meta, que obligó a suspender este uso.

Ahora, siguiendo los pasos de OpenAI, que ha tenido la iniciativa para hacer eso mismo con su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, Meta vuelve a anunciar el uso de datos personales de sus usuarios para entrenar los sistemas integrados en sus distintas redes sociales, algunas tan populares como Whatsapp, Instagram y Facebook.

En concreto, Meta advierte que usará la información pública compartida en Facebook e Instagram, que es toda aquella no etiquetada expresamente como privada por el usuario, además del nombre, foto y su actividad en grupos públicos. También se tomarán las interacciones que se hagan con funciones de inteligencia artificial, ya sea con herramientas como Meta AI de Whatsapp o cualquier otra herramienta generativa de la compañía, pudiendo usar las preguntas, instrucciones y respuestas como datos de entrenamiento. Eso sí, excluyendo las interacciones de usuarios menores de 18 años.

Cómo desactivar esta opción

OCU invita a los usuarios a desactivar esta función, para la cual es necesario que el ejerciten su derecho de oposición a través de los formularios de objeción. En Facebook se debe acceder a Ajustes > Configuración y privacidad > Centro de privacidad y pinchar en «tienes derecho a oponerte». A su vez, en Instagram esta opción se encuentra en Ajustes > Centro de privacidad y después hay que pinchar en «tienes derecho a oponerte». El plazo para oponerse termina el 27 de mayo de 2025.

En el caso de Whatsapp, OCU exige a Meta a aclarar la forma de oponerse al uso de sus datos por parte de su inteligencia artificial pues, hasta el momento, no es posible eliminar ni desactivar completamente Meta AI. Mientras tanto, es aconsejable no usarla. Meta AI no puede leer los mensajes personales del usuario, ya que están cifrados de extremo a extremo. Y si no se chatea con ella ni se menciona en chats grupales, no debería recopilar dato alguno.