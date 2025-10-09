Qué puede hacer un propietario ante una expropiación forzosa: recursos, derechos y pasos legales ¿Cuáles son los derechos legales del propietario ante una expropiación forzosa?

Judith Rueda Jueves, 9 de octubre 2025, 08:42 Comenta Compartir

Tras casos como el ocurrido recientemente en el derribo de una vivienda por las obras de la N-432 en Badajoz, muchos ciudadanos se preguntan qué ocurre realmente en una expropiación forzosa.Surgen dudas frecuentes: ¿qué derechos tiene el propietario afectado?, ¿qué obligaciones le impone la ley?, ¿y qué puede hacer si no está de acuerdo con el procedimiento?

¿Qué es una expropiación forzosa?

Una expropiación forzosa es el procedimiento por el que la Administración puede privar a un particular de la propiedad de un bien cuando existe un interés público o social que así lo justifica.

En ese choque entre interés público y privado, la ley establece que prevalece el interés público, siempre que el propietario reciba una compensación económica justa (el llamado justiprecio).

En España, este procedimiento está regulado por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y su reglamento. El actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible detalla los principales derechos y obligaciones del expropiado.

Derechos del expropiado

Todo propietario afectado por una expropiación forzosa tiene derecho a:

- Que el bien expropiado sea justamente valorado (justiprecio).

- Que dicha valoración se fije en un plazo máximo de seis meses desde que se declare la necesidad de ocupación.

- Que, una vez fijado el justiprecio, este se abone en el plazo legal establecido (habitualmente seis meses).

- Que, si la Administración incumple esos plazos, se le abonen los intereses legales de demora de oficio.

- Que, si transcurren más de cuatro años entre la valoración y el pago, pueda solicitar una retasación del bien.

- Que, si el bien no se destina finalmente al uso que motivó la expropiación o parte de él no se utiliza, el propietario pueda pedir la reversión de la propiedad.

Obligaciones del expropiado

El afectado también debe cumplir una serie de obligaciones que facilitan el proceso:

- Permitir el acceso a la finca a los representantes de la Administración para mediciones, replanteos o comprobaciones.

- Aportar la documentación que se le requiera sobre titularidad, cargas o superficie del terreno.

- Remitir la hoja de aprecio (su valoración del bien) en el plazo que marque la Administración.

- Permitir la ocupación efectiva de la finca una vez declarada la urgencia y recibidos los importes correspondientes al depósito previo y la indemnización por rápida ocupación.

En casos como el de la N-432, si el propietario ya ha recibido la compensación económica y el acta de ocupación debidamente notificada, debe permitir el acceso y ejecución de la obra conforme al procedimiento legal.

Recursos que puede presentar el expropiado

El ciudadano que no esté de acuerdo con el proceso o la valoración de su propiedad puede interponer diferentes recursos, según la fase y el organismo implicado.

- Ante el organismo expropiante

Cuando el propietario:

Considere que no es válida la declaración de utilidad pública de la obra.

Entienda que su finca no debería figurar entre los bienes a expropiar.

Considere que solo se expropia una parte del terreno y la parte restante resulta inutilizable.

No esté de acuerdo con la valoración inicial ofrecida por la Administración.

- Ante el Jurado de Expropiación

Cuando el afectado considere que la valoración realizada por la Administración no es justa.

El Jurado de Expropiación revisa el caso y fija un nuevo justiprecio si procede.

- Ante la jurisdicción contencioso-administrativa

Si el propietario no está conforme con la resolución del Jurado de Expropiación, puede recurrirla ante los tribunales contencioso-administrativos, que serán los encargados de dictar sentencia definitiva.

Si existen discrepancias o dudas, siempre se recomienda recurrir al asesoramiento de un abogado especializado en derecho administrativo o urbanístico, que pueda guiar el proceso y proteger los derechos del afectado.