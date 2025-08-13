HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pueblo de Ayamonte Ayuntamiento de Ayamonte

Este pueblo a solo tres horas de Badajoz acoge el museo al aire libre más grande de Europa

Este pueblo de Huelva se convertirá este fin de semana en el museo al aire libre más grande de Europa

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:37

Este fin de semana, este pequeño pueblo fronterizo del sur de España se transformará en el museo al aire libre más grande de Europa. Más de un centenar de calles y plazas se llenarán de color, creatividad y el ambiente más bohemio para atraer a miles de visitantes que buscan perderse entre lienzos, esculturas y fotografías. Un paseo por el arte a solo tres horas de Badajoz.

Se trata de Ayamonte, en Huelva, que un año más acoge 'Un Paseo por el Arte', organizado por el Taller de Arte La Escalera y el Ayuntamiento de la ciudad. La edición de este año, tal y como apuntan desde 'Huelva24', contará con 176 artistas, locales y procedentes de la Eurociudad del Guadiana, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, la Asociación Cultural Iberoamericana y galerías de Huelva. Entre las novedades destaca la ampliación del recorrido y la instalación de dos puntos de información en la calle Jovellanos y la plaza del Rosario.

Además, reabrirá al público la Casa Jesús Patio 3.3, en la calle Huelva, ofreciendo un espacio singular donde disfrutar del arte en un entorno en proceso de restauración.

Durante dos noches, las obras se exhibirán sobre las fachadas de las casas gracias a la implicación de los vecinos, y la iluminación será únicamente la del alumbrado público y guirnaldas de luces, creando una atmósfera romántica y acogedora.

«Una oportunidad única para artistas y público de disfrutar de la mayor exposición de pintura al aire libre de la península y de Europa»

Alberto Fernández

Alcalde de Ayamonte

Mapa del evento Ayuntamiento de Ayamonte

El alcalde, Alberto Fernández, subraya que se trata de «una oportunidad única para artistas y público de disfrutar de la mayor exposición de pintura al aire libre de la península y de Europa». Desde el Taller de Arte La Escalera describen el evento como una cita «donde la creatividad, la historia y la cultura se fusionan para ofrecer una experiencia única a todos los locales y visitantes».

Para garantizar seguridad y comodidad, el Ayuntamiento ha dispuesto un dispositivo especial con fuerzas de seguridad, control de tráfico y limpieza. Se recomienda a quienes acudan en coche utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas en el recinto ferial y el Puerto Deportivo, desde donde se accede fácilmente al circuito expositivo a pie.

Durante este fin de semana, (concretamente el viernes 15 y el sábado 16 de agosto) Ayamonte invita a vecinos y visitantes a dejarse seducir por la creatividad y recorrer sus calles históricas, que por dos noches se convierten en un museo vivo.

