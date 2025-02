Prendas tóxicas por catálogo

Greenpeace Alemania, en colaboración con las oficinas de la ONG en cinco países europeos, incluido España, ha elaborado un informe sobre tejidos empleados en la elaboración de ropa de vestir cuya parte más impactante es un catálogo de 47 prendas analizadas por su composición química. ... Níquel en unas botas de tacón, formaldehído en el tutú de un vestido para menores, níquel en cazadoras, bromo en un abrigo holográfico, antimonio en vestidos de cuero ceñidos, plomo y cadmio en unos zuecos, ftalatos en botas de nieve... La lista de lo encontrado no ahorra detalles estremecedores.

La gran mayoría de los productos textiles que entran en nuestras casas incorporan sustancias químicas que tienen un efecto perjudicial para la salud. Cortinas, juegos de cama, toallas... y, por supuesto, la ropa, que llevamos pegada al cuerpo constantemente y que es vehículo de transferencia de productos nocivos que se incorporan en distintas fases de la producción industrial y que luego se van liberando durante la vida útil de esas prendas, absorbiéndolas el organismo a través de la piel y siendo fuente de innumerables problemas de salud, desde reacciones alérgicas, eritemas y problemas respiratorios hasta afecciones renales y cánceres. Las hay incluso que son responsables de la alteración del equilibrio hormonal, con consecuencias directas por ejemplo en la función sexual y el desarrollo.

La situación ha movilizado a las autoridades comunitarias, que han arbitrado herramientas como el RAPEX, un sistema de alerta rápida europeo para productos sobre cuyo consumo se albergan dudas; o el protocolo REACH para establecer cantidades máximas en el uso de lo que denomina 'sustancias químicas muy preocupantes' por su impacto no sólo en la salud del medio ambiente, sino también en la de las personas. La idea que subyace es que «fabricantes, importadores y usuarios tienen la responsabilidad de garantizar qué fabrican, comercializan o consumen», explica Celia Ojeda, doctora en Biología y responsable de Biodiversidad y consumo sostenible de Greenpeace.

Los límites establecidos no son iguales en todos los países y están sujetos a parámetros como el de la edad de sus destinatarios, pero ponen de manifiesto una paradoja constante: la de las empresas de estados con legislaciones restrictivas que a menudo recurren para producir sus bienes de consumo a países terceros con normativas mucho más laxas. Porque lo cierto es que hay miles de sustancias químicas cuyo uso se ha generalizado en nuestros procesos industriales para producir a bajo coste y en grandes cantidades, lo que es especialmente manifiesto aquí.

Más ropa y nos dura la mitad

Según Greenpeace, el sector textil en 2014 superó los 100.000 millones de prendas, en 2020 escalaba ya hasta los 160.000 y en este 2023 se calcula que rondará los 206.000 millones. Esto, traducido, significa que una persona compra de media un 60% más ropa que hace quince años pero la conserva la mitad de tiempo.

El principal motor de este escenario es la 'fast fashion' (moda rápida), la caja de Pandora que destaparon en su día marcas como Inditex y H&M y de la que ahora Shein es el máximo exponente. Un modelo en las antípodas de cuando las tiendas se movían al ritmo de dos temporadas: primavera-verano y otoño-invierno. Hasta ahora, si una marca tardaba tres meses desde que se planificaba una prenda hasta que la sacaba al mercado, ese proceso se ha reducido ahora a una semana -a veces, menos-, con lo que asistimos a una eclosión nunca vista, con plataformas que lanzan «colecciones cada cinco días, más de 50 al cabo del año», dice Ojeda.

Este flujo ininterrumpido libera un sinfín de sustancias perjudiciales para nuestra salud y la del planeta. «Los ríos de Asia llevan el color de la moda de Europa», es una frase archirrepetida en China o India. Y ocurre constantemente, «como cuando compramos un vestido de cotillón, con todo su brillibrilli, purpurina y lentejuelas, que acaban en el agua que bebemos, los productos de los que nos alimentamos, los peces que comemos... y que las más de las veces 'jubilamos' después de una única puesta», critica Ojeda. Según el Parlamento europeo, la industria textil es responsable de la contaminación de aproximadamente el 20% del agua potable a nivel mundial.

Persistentes y bioacumulables

El empleo masivo de productos químicos para mantener en marcha esta industria tiene un impacto directo en la salud de todos. Hablamos de afecciones que se producen por sustancias tóxicas, muchas veces «persistentes y bioacumulables». Los químicos eternos, como les conocen algunos. Argelia Castaño, hasta hace unas semanas directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto Carlos III, ha liderado un estudio sobre la presencia en nuestra sociedad de PFAS, sustancias perfluoradas presentes en todos los consumos, que repelen el agua y son muy resistentes al fuego, y que la industria textil, entre otras, utiliza como repelentes de manchas o retardantes de llamas, «que con el uso se van liberando y acaban por impregnarlo todo, desde el polvo doméstico hasta la comida».

En el caso de las sustancias perfluoradas, la investigadora española ha establecido relaciones con «afecciones al sistema inmunitario, restando por ejemplo eficacia a algunas vacunas para niños. También se asocia con efectos de alteración endocrina, como infertilidades, obesidad por alteración metabólica y hasta algunos tipos de cánceres tiroideos».

Castaño no está sola. El Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) con sede en Washington ha detectado la presencia de estos PFAS en juguetes, ropa, baberos o pinzas para chupetes. De los objetos analizados en ese estudio, la ropa de cama para bebés contenía los niveles más altos de flúor. «Es absolutamente fundamental que eliminemos toda exposición innecesaria a esta familia de productos químicos lo antes posible», señalaba en este sentido la analista científica Sydney Evans. Fruto de esta preocupación es la retirada del mercado de miles de vasitos y biberones debido al riesgo de envenenamiento por plomo.

Argelia Castaño recuerda que los efectos de esta exposición a los químicos permanentes no se manifiestan de manera inmediata y que detrás de una afección para la salud concurren múltiples causas. Pero al mismo tiempo es consciente de lo arduo de una batalla que pasa por conciliar normativas comunitarias y extranjeras, «lo que no siempre se resuelve como sería deseable», y controlar el uso de sustancias cuya presencia se ha normalizado hasta el punto de ser ubicuas.

¿Y cómo nos protegemos de estas sustancias? ¿Tenemos que resignarnos a vivir con ellas? «Sí, vamos a tener que hacerlo porque están ya por todas partes, aunque eso no quiere decir que no podamos mitigar sus efectos -señala Argelia Castaño-. ¿Cómo? Pues en lo textil apostando por tejidos naturales como algodón, lino, lana o seda, frente al nylon o los poliésteres en general; y en la alimentación potenciando los artículos poco procesados o evitando en lo posible los que estén en contacto con plásticos». «Las empresas deben producir menos ropa y diseñarla de mejor calidad, más duradera, reparable y reutilizable -añade Celia Ojeda-. Sólo así serán parte del cambio y no del problema».

Principales Tóxicos textiles con efecto sobre la salud

Metales pesados Empleado como pigmentos, en catalizadores y para el revestimiento de accesorios metálicos (cremalleras o botones).

Con nombre propio: Cromo VI (usado en el curtido de pieles), cadmio, plomo y mercurio (tintes). Están asociados al cáncer, problemas nerviosos, de hígado, reproductivos y de desarrollo.

Afección: Su ingesta produce envenenamiento, y en contacto con la piel reacciones alérgicas, dermatitis y hasta asma.

Formaldehído 1 Viejo conocido: Además de su uso como conservante en medicina, el formol se emplea para fabricar tejidos sin arrugas. 2 Efectos: Cancerígeno y provoca afecciones en vías respiratorias.

Dimetilfumarato 1 Fungicida. Evita el moho en el transporte marítimo. Su presentación habitual es en bolsitas. 2 Irritación de la piel, dermatitis, ampollas, quemaduras y problemas respiratorios. #Ftalatos 3 Plastificantes utilizados en la fabricación del cuero artificial, en los estampados y para impermeabilizar prendas. 4 Inhalados, absorbidos por la piel e ingeridos. Están detrás de algunas afecciones renales.

Parafinas cloradas 1 Empleados como retardantes de llama y en el acabado de cuero y textiles. Muy tóxico para especies acuáticas, se va acumulando en organismos vivos.

Fenoles 1 Utilizados en lavados y teñidos. Como con las parafinas, se acumulan en tejidos corporales y son tóxicos para los peces.#Disruptores endocrinos, afectan al funcionamiento de las hormonas sexuales.