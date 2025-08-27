Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas La Autoridad Marítima Nacional (AMN) insta a extremar precauciones en playas, puertos y zonas costeras

Portugal prevé fuertes perturbaciones marítimas, con la posibilidad de olas de hasta cuatro metros de altura en la costa oeste, acompañadas de una alta intensidad. Por ello, la Autoridad Marítima Nacional (AMN), ha emitido un comunicado donde detalla las precauciones que deben tomar quienes planeen visitar las regiones costeras.

Estas son las recomendaciones a seguir: Visitar playas que estén permanentemente vigiladas.

Respetar las banderas y la señalización de la playa.

Respetar las instrucciones de los socorristas, agentes del orden y de quienes refuerzan la vigilancia en las playas.

Supervisar permanentemente a los niños.

No permanecer bajo acantilados inestables

La AMN, también aconseja a toda la comunidad marítima y al público en general sobre las precauciones a tomar, tanto al prepararse para un viaje al mar como cuando se está en el mar o en zonas costeras.

Esto es lo que debes saber: Reforzar el amarre y mantener una estrecha vigilancia de los buques amarrados y fondeados.

Evitar los paseos cerca del mar o en zonas expuestas a mar gruesa, como pantalanes de protección de puertos, acantilados o playas, para evitar ser sorprendido por una ola.

No practicar la pesca recreativa, especialmente cerca de acantilados y zonas acantiladas frecuentemente golpeadas por rompientes de oleaje, teniendo siempre presente que en estas condiciones el mar puede alcanzar fácilmente zonas aparentemente seguras.

En estas zonas, es fundamental respetar las banderas y las instrucciones de los socorristas, las fuerzas del orden y quienes refuerzan la vigilancia de las playas.

La marejada también provocó el cierre de seis barreras marítimas a la navegación, informó Lusa. Entre el martes y el miércoles, diez distritos estarán bajo aviso amarillo: Oporto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra y Braga.

