No hace falta ir a San Sebastián: la famosa barandilla de La Concha también está en esta playa de Huelva

Imagen de la barandilla de la Playa de la Concha, en San Sebastián, que se puede ver en el paseo marítimo de La Antilla.

Judit Molina Jueves, 7 de agosto 2025, 12:49 Comenta Compartir

Durante el verano, son miles los españoles que hacen las maletas rumbo a la playa. Andalucía sigue siendo uno de los destinos favoritos, y entre sus múltiples rincones, La Antilla se ha consolidado como uno de los preferidos por muchos pacenses. A solo unas horas, esta localidad onubense ofrece mar, buen clima y tranquilidad, pero también alguna que otra sorpresa inesperada.

Porque aunque parezca increíble, uno de los elementos más icónicos del norte de España se encuentra también en pleno paseo marítimo de La Antilla, se trata de la famosa barandilla de la playa de La Concha de San Sebastián.

La icónica barandilla de La Concha también está en Huelva

Quienes han paseado alguna vez por San Sebastián reconocerán de inmediato esta pieza ornamental de hierro blanco. Diseñada a principios del siglo XX, la barandilla de La Concha se ha convertido en símbolo de la ciudad vasca, tan fotografiada como su playa.

Sin embargo, desde 2019, no hace falta viajar hasta el Cantábrico para verla. En una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Lepe, se ha instalado una réplica original de este emblemático elemento urbano en una zona del paseo marítimo de La Antilla, que ha pasado a llamarse Paseo Donostia – San Sebastián. El objetivo, muy claro, rendir homenaje a distintos rincones del país.

Desde entonces, la famosa barandilla blanca sorprende a muchos visitantes que, sin esperarlo, se encuentran con un fragmento del norte en pleno sur. Además de esta pieza, el paseo marítimo ha incorporado otras esculturas y elementos que convierten a La Antilla en un museo al aire libre.