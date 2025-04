Un pequeño pez supersónico

Quien iba a decir a los científicos que un pez de poco más de un centímetro pudiera emitir un sonido tan fuerte como el de ... un avión a reacción. Chiquito pero matón, en este caso pequeño pero ruidoso, así es la Danionella cerebrum, un pez traslúcido de no mucho más de 1,3 centímetros de largo, catalogada en 2011 y que vive en las aguas no muy profundas de los ríos de montaña de Myanmar, la antigua Birmania.

No es el animal más ruidoso bajo el agua del planeta. En eso le gana el camarón mordedor, que con sus pinzas produce un sonido de 250 decibelios. Pero lo curioso es que la minúscula Danionella cerebrum llegue a los 140 decibelios y solo puede escucharse a unos pocos centímetros de distancia, según recoge la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

Uno de los autores del estudio, Ralf Britz, ictiólogo del Museo de Historia Natural Senckenberg en Dresde (Alemania), destaca que el sonido que produce este pequeño pececillo es «comparable al que percibiría un hombre colocado a una distancia de 100 metros del lugar donde despega un avión a reacción». «Esto es bastante inusual para un animal de tamaño tan diminuto», destaca el científico.

Al parecer, según el estudio, los machos de esta especie de ciprínidos, pariente lejana de los barbos de la península ibérica, cuentan con un generador de sonido compuesto por un «cartílago tamborilero, una costilla especializada y un músculo resistente a la fatiga», que golpea la vejiga natatoria. El sistema, descubierto por medio de vídeos de alta velocidad y escáneres micro-CT, sirve para comunicarse en unas aguas no muy cristalinas de los arroyos de la cordillera de Bago Yoma.

Y es ahí, en época de apareamiento, cuando este pez emite el sonido ensordecedor. De esa manera las hembras, pese a la turbiedad del agua, saben dónde estaría el potencial 'novio'. El sonido también sirve de advertencia a otros machos de que adentren en su territorio. Situación similar a lo que ocurre en tierra todos los otoños con la berrea de los venados.

Poco cerebro

Además de 'gritar' con una potencia inusitada este pez posee otra característica física muy curiosa. El cerebro de los adultos solo tiene un volumen de 0,6 milímetros cúbicos. Esto significa que la Danionella tiene el cerebro más pequeño conocido en un vertebrado.

Pero volviendo al tremendo sonido de este pez birmano, un supuesto pescador, ni aún tumbándose al lado de la orilla del río, podría escucharlo. Otra cosa ocurriría si la Danionella fuera más grande. De tener el mismo tamaño de un elefante, taparía el barritar que producen los paquidermos con su trompa, sonido que solo llega a los 125 decibelios como máximo.

Este curioso pez semitransparente podría vivir en un acuario doméstico. No se le oiría, incluso si llegase a crecer unos cuatro centímetros más. Además no molestaría a los vecinos, porque hay que recordar que la mayoría de los municipios españoles el ruido permitido en una vivienda es de 55 decibelios.