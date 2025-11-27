HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Papa León XIV y el presidente tuco Tayyip Erdogan durante la visita del primero a Turquía EFE

El Papa pide en Turquía líderes «que favorezcan el diálogo» ante la multiplicación de conflictos

En su primer viaje internacional, León XIV advierte de que «está en juego el futuro de lahumanidad» en esta fase en la que prevalecen las «estrategias del poder económico y militar»

Darío Menor

Darío Menor

Enviado especial a Estambul

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:57

Comenta

El Papa León XIV ya está en Turquía, destino junto a Líbano, adonde llegará el domingo, de su primer viaje internacional como obispo de Roma. ... Aunque cuando estaba al frente de los agustinos, la congregación religiosa a la que pertenece, realizó decenas de visitas a países por todo el mundo, Robert Prevost ha decidido esperar más de seis meses desde su elección como líder católico antes de subirse por primera vez a un vuelo. En Ankara, la capital turca, el Pontífice visitó primero el mausoleo de Ataturk, considerado el 'padre' de la Turquía moderna, pidiendo «abundancia de paz y prosperidad» para este país en el mensaje que escribió en el libro de honor. A continuación se reunió con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, para mostrar luego su deseo de que esa nación «pueda ser un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera».

