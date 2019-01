El Papa pide en Año Nuevo «una mirada materna» ante un mundo desunido y con mucha soledad El papa Francisco besa la figura del niño Jesús. / Efe Francisco advierte que los «hijos que hoy van por su propia cuenta se creen fuertes y libres pero pierden el rumbo y se vuelven esclavos» EFE Martes, 1 enero 2019, 12:22

El papa Francisco ha solicitado este martes «una mirada materna» para afrontar el futuro en un mundo «cada vez más desunido» y con mucha soledad, durante la homilía que ha pronunciado en la misa por el Año Nuevo celebrada en la basílica de San Pedro.

En la ceremonia, que coincide con la Jornada Mundial de la Paz, se ha celebrado la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y por esa razón el pontífice meditó sobre el papel de la Virgen María y de las madres en general.

«Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo está en darse, la fortaleza en ser misericordiosos y la sabiduría en la mansedumbre», ha explicado.

Francisco señaló que «las madres toman de la mano a los hijos y los introducen en la vida con amor» pero advirtió de los «hijos que hoy van por su propia cuenta, pierden el rumbo, se creen fuertes y se extravían; se creen libres y se vuelven esclavos».

«Cuántos, olvidando el afecto materno, viven enfadados e indiferentes a todo. Cuántos, lamentablemente, reaccionan a todo y a todos, con veneno y maldad. En ocasiones, mostrarse malvados parece incluso signo de fortaleza. Pero es solo debilidad», sostuvo.

Por eso reclamó una «mirada materna» en un mundo en el que, dijo, «hay mucha dispersión y soledad a nuestro alrededor».

«El mundo está totalmente conectado, pero parece cada vez más desunido. Necesitamos confiarnos a la Madre», invitó. El Papa aseveró que «un mundo que mira al futuro sin mirada materna es miope».

«Podrá aumentar los beneficios pero ya no sabrá ver a los hombres como hijos. Tendrá ganancias, pero no serán para todos. Viviremos en la misma casa, pero no como hermanos. La familia humana se fundamenta en las madres», indicó.

Y continuó: «Un mundo en el que la ternura materna ha sido relegada a un mero sentimiento podrá ser rico de cosas, pero no de futuro».

Esta visión materna a la que se refirió el pontífice también debe ser aplicada en la Iglesia católica pues de lo contrario «corre el riesgo de parecer a un hermoso museo del pasado» y defendió que «la unidad cuenta más que la diversidad».

Además, de esta eucaristía en la basílica vaticana, el Papa presidía al mediodía el rezo del Ángelus.