¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
El obispo Ángel Pérez Pueyo, en una imagen de archivo EFE

El Papa Francisco advirtió al obispo de Barbastro de las «intrigas mafiosas» del Opus sobre Torreciudad

Moseñor Pérez Pueyo da a entender en una homilía que podría renunciar si se ve abocado a aceptar el acuerdo presentado por el delegado pontificio, cercano a la Obra

J. A.

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:05

La disputa entre la diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei sobre la gestión del santuario de Torreciudad parecía estar encauzándose hasta que ayer ... la cabeza de la primera, el obispo Ángel Pérez Pueyo, pronunció una homilía que más bien sonó a todo lo contrario. «El mismo papa Francisco me advirtió, en una carta manuscrita fechada el 13 de octubre de 2024, que tuviera cuidado con las 'intrigas mafiosas que están en curso' en torno a este asunto», dijo el prelado, según recogía el medio especializado 'Religión Digital'. Pérez Pueyo dio a entender en su plática en la catedral de Barbastro que podría renunciar a su cátedra si se ve abocado a aceptar el acuerdo presentado por el delegado pontificio, cercano a la Obra.

