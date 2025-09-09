El Papa Francisco advirtió al obispo de Barbastro de las «intrigas mafiosas» del Opus sobre Torreciudad

La disputa entre la diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei sobre la gestión del santuario de Torreciudad parecía estar encauzándose hasta que ayer ... la cabeza de la primera, el obispo Ángel Pérez Pueyo, pronunció una homilía que más bien sonó a todo lo contrario. «El mismo papa Francisco me advirtió, en una carta manuscrita fechada el 13 de octubre de 2024, que tuviera cuidado con las 'intrigas mafiosas que están en curso' en torno a este asunto», dijo el prelado, según recogía el medio especializado 'Religión Digital'. Pérez Pueyo dio a entender en su plática en la catedral de Barbastro que podría renunciar a su cátedra si se ve abocado a aceptar el acuerdo presentado por el delegado pontificio, cercano a la Obra.

«Os comparto, con toda sinceridad, a los pies de Nuestra Madre en el día de su cumpleaños –8 de septiembre, Natividad de María–, que desde hace ya cinco años venimos pidiendo, casi suplicando, que se respete la dignidad de nuestro pueblo: humilde y pequeño, sí, pero con una dignidad gigante y una fidelidad inquebrantable, como ha sabido demostrar a lo largo de los siglos», subrayó en su homilía el obispo, que recordaba así un conflicto que se desencadenó en 2020. El santuario de Torreciudad, en Huesca, es un lugar de devoción mariana muy importante, impulsado por el fundador del Opus Dei, san Josemaría Escrivá de Balaguer. Se construyó alrededor de una antigua ermita del siglo XI y una imagen de la Virgen de los Ángeles, que pertenecen originalmente a la diócesis de Barbastro-Monzón. El Opus Dei ha gestionado el sitio desde entonces, atrayendo a cientos de miles de visitantes al año y cubriendo todos los gastos con donativos.

El conflicto surgió cuando el Opus Dei propuso actualizar el acuerdo de 1962 (un contrato de cesión perpetua de la ermita y la imagen a una entidad ligada a la Obra, a cambio de mantener el culto). El obispado de Barbastro-Monzón, dirigido por monseñor Pérez Pueyo, vio la oportunidad de regularizar la situación canónica y jurídica del lugar, convirtiéndolo formalmente en un santuario diocesano bajo su autoridad directa.