¿Los yogures caducan? Esta es la respuesta de la OCU

Si cada vez que vas a comerte un yogur y ves que se ha pasado la 'fecha de caducidad' lo tiras a la basura, venimos a decirte que dejes de hacerlo. Los yogures no caducan, así lo señala la OCU. Tal y como explica la Organización de Consumidores y Usuarios, «la fecha de caducidad indica que una vez sobrepasada, el alimento puede no ser seguro para su consumo. Pero en el caso de los yogures esto no es así, puesto que la propia acidez de un yogur y su conservación hacen que sean alimentos seguros aunque pase el tiempo». Es decir, los yogures no caducan, aunque pasado un tiempo pueden perder propiedades.

Durante muchos años la normativa que regulaba a los yogures establecía la obligación de que tuvieran una fecha de caducidad de 28 días a la salida de la fábrica, sin embargo, «en realidad pasado ese tiempo los yogures no caducaban, aunque muchos no los consumían y acababan desechándolos», señala la OCU. Por eso, en 2014 esto se modificó, y se eliminó la obligación de indicar la fecha de caducidad de los yogures, pasando a ser fecha de consumo preferente. Esta fecha de consumo preferente se establece alrededor de 35 días, e indica que, sobrepasada esa fecha, el alimento continúa siendo seguro, pero puede perder cualidades.

Pero, entonces, surge una gran cuestión. ¿Los yogures no se ponen malos? Y si es así, ¿cómo sé si un yogur está malo? Pues es importante dejar claro que los yogures han de conservarse en la nevera. Ahora bien, qué ocurre entonces.

La organización explica que un yogur que ha sobrepasado la fecha de consumo puede presentar «un exceso de suero en la superficie». Pero este suero no es malo, «es parte del agua que contiene la leche, pero su aparición únicamente puede alterar la textura del yogur». Así que, se puede comer sin problemas.

«Es difícil que dentro de un yogur se pueda desarrollar un patógeno, aunque sí pueden perder facultades: Un yogur envejecido, que haya superado la fecha de caducidad, puede presentar una cierta proteólisis (degradación de proteínas), que se puede detectar a través de un cierto regusto amargo. No es peligroso, y se puede seguir consumiendo», señalan. Eso sí, «si al abrir la tapa, descubrimos el desarrollo de mohos en la superficie del yogur, en ese caso el alimento sí se ha estropeado y hay que tirarlo».