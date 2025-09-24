OCU revela los supermercados más baratos El ahorro anual medio entre comprar en el establecimiento más barato y el más caro es de más de mil euros

Irene Toribio Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:28

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho público su estudio anual de supermercados, que tiene como objetivo informar a los consumidores como pueden ahorrar en la cesta la compra.

La cesta de la compra de OCU

Para llevar cabo su estudio, OCU ha recogido 106.320 precios en 718 establecimientos incluyendo los principales los supermercados online y calculado los índices de 183 ciudades. Se trata de los precios de una 'cesta de la compra' compuesta por 241 productos de 80 categorías diferentes que incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), alimentación envasada, productos de higiene y droguería tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas.

El precio medio de la cesta OCU subió un 2,5%, menos que en los dos últimos años, aunque la variación depende del tipo de producto. Los alimentos frescos subieron un 6,7%, con frutas y verduras un 8,2%, carnes un 7% y pescados un 3,4%. En cambio, los alimentos envasados subieron solo un 0,8%.

Un 61% de los productos han encarecido, con aumentos destacados como el café (+54,1%), plátanos (+35,9%), limones (+33%), huevos (+29,8%) y chocolate con leche (+28,8%). Algunos productos bajaron: aceite de oliva (-53%), azúcar (-25,7%) y zumo de naranja (-23,7%).

Entre las cadenas, Hipercor (+7%) y Lidl (+6,8%) registran las mayores subidas, mientras que Carrefour (+1%) y Alcampo (+0,5%) suben menos. OCU advierte que estas subidas afectan sobre todo a las familias con menos recursos, que ven reducida su capacidad de compra.

Supermercados y ciudades

El estudio vuelve a mostrar grandes diferencias de precios entre establecimientos:

- Más baratos: Hipermercados Alcampo (Bonaire, Valencia y Coia, Vigo)

- Más caros: Sánchez Romero (Arturo Soria y Castellana, Madrid)

- Cadenas más económicas: Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash

- Cadenas más caras: Sorli, Supercor y Sánchez Romero

También hay diferencias por ciudades:

Más baratas: Sanlúcar de Barrameda y Torrent

Más caras: Cerdanyola del Vallès y Castelldefels

En Castilla-La Mancha, los precios están ligeramente por debajo de la media, con solo 100 € de diferencia anual entre Ciudad Real y Toledo. Por comunidades autónomas, la más barata es Comunidad Valenciana, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía; las más caras son Baleares, Cataluña y País Vasco.

En 42 de las 183 localidades, el establecimiento más barato es un Hipermercado Alcampo; en 8, MiAlcampo; y la cadena Dani lidera con el índice 100.

El estudio confirma que los precios siguen altos, afectando sobre todo a las familias con menos recursos. Por ello, OCU reclama reducir el IVA de los productos básicos y ampliar ayudas para la compra de alimentos.