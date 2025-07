Tres cervezas tostadas 0,0% de marca blanca, entre las mejores según la OCU

Irene Toribio Martes, 22 de julio 2025, 19:04 Comenta Compartir

El verano marca una temporada alta de consumo de cerveza, incluidas las variedades sin alcohol, que representan ya el 16% del consumo total en nuestro país. Entre estas últimas destacan las tostadas 0,0%, habituales en las estanterías de cualquier supermercado, muchos de los cuales ya comercializan su propia marca blanca, bastante más barata. De hecho, según un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), realizado sobre 23 cervezas, las primeras marcas cuestan casi el doble que las de marca de supermercado.

Así, mientras que las cervezas tostadas 0,0% de las primeras marcas tienen un precio medio de venta al público de 0,78 €/lata, las marcas blancas cuestan de media 0,44 €/lata, sin que haya grandes diferencias de calidad en la elaboración, la composición y la degustación que lo justifiquen. De hecho, entre las siete mejores cervezas analizadas por OCU, tres son de marca blanca: Rambler´s (Dia), Karlsquell (Aldi) y Aurum (Eroski).

OCU también destaca que, si bien el proceso de elaboración de las cervezas 0,0% es muy similar al de una cerveza con alcohol (y que culmina con la eliminación de este componente), suelen emplearse ingredientes innecesarios. Empezando con los jarabes de glucosa, presentes en la receta de seis marcas.

Siguiendo con los aromas, detectados en nueve marcas. Y terminando con el uso de extracto de lúpulo en lugar de flor de lúpulo. De hecho, ninguna cerveza tostada 0,0% de las analizadas alcanza una puntuación en la cata que la califique como sobresaliente, aunque dos se acercan, como son las tostadas 0,0% de Estrella Galicia y Keler.

Además, la cata revela que, aun comercializándose como cervezas tostadas, tienden a no estarlo mucho. Solo Moritz, La Sagra, San Miguel Magna y Estrella Galicia presentan las tonalidades que van del ámbar profundo al marrón claro propias de esta variedad. En cambio, la mayoría muestra un color ámbar claro que indica un tostado de la malta más ligero que el que es normal en otras partes de Europa cuando se habla de cervezas tostadas. El consumidor experto que busque un producto tipo amber ale, irish red ale o bock, no digamos ya dunkel o porter, hará bien en tenerlo en cuenta para no quedar decepcionado.

Por último, OCU señala que las 0,0% son bastante menos calóricas que el resto: 76 kcal/lata, por las 135 kcal/lata de una cerveza clásica y las 173 kcal/lata de una especial. Son las únicas que garantizan además una conducción segura al volante. Y aunque su proceso de elaboración es más complejo que el de una cerveza con alcohol, no son necesariamente más caras que sus versiones alcohólicas.