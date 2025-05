OCU y otras asociaciones denuncian a la UE el cobro del equipaje de mano en aerolíneas

Irene Toribio Miércoles, 21 de mayo 2025, 17:20 Comenta Compartir

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) junto con otras asociaciones europeas han denunciado ante la Comisión Europea a 7 aerolíneas lowcost por el cobro del suplemento por viajar con equipaje de mano. Cobrar por el equipaje de mano les parece claramente abusivo, y lo llevan a cabo hoy en día aerolíneas como Easyjet (Reino Unido/Austria), Norwegian Airlines (Noruega), Ryanair (Irlanda), Transavia (Francia), Volotea (España), Vueling (España) y Wizzair (Hungría).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya aclaró en 2014 que el equipaje de mano debe considerarse «un aspecto necesario del transporte de pasajeros y no debe generar cargos adicionales si cumple con requisitos razonables de peso y dimensiones». En la misma línea, las asociaciones europeas de consumidores consideran que el equipaje de mano es esencial y no un artículo de lujo; y, por lo tanto, cualquier cobro en este sentido es claramente abusivo y contrario a los derechos de los viajeros. Una circunstancia que ya denunció OCU en mayo de 2023 y, más tarde, en julio de 2024 en colaboración con Euroconsumers; además de otras cláusulas abusivas, como el suplemento porque un menor se siente con su acompañante o que no se permita el pago de las consumiciones a bordo en efectivo.

Tras investigar las denuncias recibidas, este mismo verano el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 decidió sancionar con 179 millones de euros a Easyjet, Norwegian, Ryanair, Volotea y Vueling por distintas prácticas abusivas, entre ellas el cobro de un suplemento por el transporte del equipaje de mano en la cabina.

Lamentablemente, las aerolíneas afectadas recurrieron ante los tribunales la multa impuesta, lo que les permite seguir imponiendo estos suplementos. Como respuesta y con el fin de agilizar la resolución del conflicto y beneficiar a todos los consumidores afectados, OCU presentó además en marzo un «pleito testigo» contra Ryanair para confirmar en tribunales el carácter abusivo de la imposición del suplemento por transportar equipaje de mano en cabina de hasta 10 kg y medidas de hasta 55x40x20 cm, salvo acreditadas razones de seguridad por razón del tipo de aeronave.

OCU espera ahora que la denuncia ante la Comisión Europea sirva para sancionar de una vez por todas este cobro en todos los países de la Unión Europea. Mientras tanto, insiste a la Audiencia Nacional para que proceda a la adopción de medidas cautelares para que las compañías sancionadas dejen de cobrar de manera provisional por el equipaje de mano y por el resto de las prácticas abusivas y frenar así el perjuicio causado por este fraude masivo.

De esta forma, recomienda a todos los consumidores que reclamen la improcedencia de estos suplementos y, aquellos que ya lo hayan hecho, a guardar los documentos que reflejan estos abusos para poder reclamarlos judicialmente si es preciso.