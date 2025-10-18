El nuevo sistema de control fronterizo llega a España: lo que debes saber antes de viajar Toda la información sobre el nuevo sistema fronterizo EES

Judith Rueda Sábado, 18 de octubre 2025, 09:02 Comenta Compartir

El nuevo sistema de control fronterizo europeo Exit-Entry System (EES) ha sido implantando con éxito en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aunque no es el único que va a contar con él. Este sistema se implantará a lo largo de seis meses en los aeropuertos de Tenerife Norte, Burgos y Sevilla . Esta implantación ha supuesto una inversión de 83 millones de euros por parte del Gobierno. Tanto la Comisión Europea como la agencia de gestión operativa de sistemas informáticos, eu-LISA, han felicitado a España por su trabajo siendo el tercer país de la UE en implantarlo.

¿Qué función tiene este nuevo sistema fronterizo?

Este nuevo procedimiento tiene una doble funcionalidad, por un lado, pretende agilizar el proceso de registro de entradas y salidas de la Unión Europea para ciudadanos foráneos del Espacio Schengen. Por otro lado, este sistema sirve para facilitar la identificación de aquellas personas que permanecen en suelo europeo más tiempo del permitido o que acceden de forma irregular. Este sistema también pretende apoyar a las fuerzas de seguridad en la identificación de personas que supongan una amenzada como en los casos de fraude de documentos o de identidad.

¿Qué será requerido para entrar en suelo europeo a partir de ahora?

Serán requeridos los datos de los pasaportes viajeros, datos biométricos (huellas dactilares y fotografía del rostro) además de la fecha y lugar de entrada o salida del país europeo. Habrá varios métodos de entrada:

Mediante foto o toma de huellas por parte de la seguridad del aeropuerto.

Mediante el uso del sistema de autoservicio con un pasaporte biométrico.

Mediante una aplicación móvil disponible en el paísde salida o llegada

Este nuevo sistema registrará a los viajeros que procedan de países exteriores a la Unión Europea que crucen la frontera para permanecer un máximo de 90 días. Si el viajero necesita o presenta visado de entrada, el sistema no requerirá datos biométricos pues se encontrarán almacenados en su visado.

La recopilación de estos datos biométricos puede afectar a la privacidad de los viajeros. Ante esta problemática la Unión Europea se compromete a cumplir los requisistos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE almacenando los datos el tiempo necesario para el fin para el que fueron recogidos.