Nuevo apagón de la TDT: Cuándo y quién tendrá que cambiar sus televisores

Una nueva transformación tecnológica va a invadir millones de hogares. Este nuevo cambio, previsto para el año 2025, forma parte de la evolución continua de la televisión digital terrestre (TDT) y obligará a millones de casas a renovar sus televisores. Aunque el Ministerio para la Transformación Digital todavía no ha anunciado un día concreto para su implementación, las autoridades ya han advertido que el cambio será inminente, por lo que recomiendan a los hogares comenzar a revisar si sus televisores están preparados para la transmisión en 4K UHD.

El salto de la definición estándar (SD) a la alta definición (HD) ya dejó obsoletos numerosos dispositivos que no alcanzaban los 720p, y ahora se exigirá una resolución aún mayor. Llegan los canales en 4K, y lo hacen no solo para mejorar la calidad de la imagen, sino también para ampliar la oferta televisiva. Se espera la inclusión de al menos tres nuevos canales en abierto en el espectro UHD, lo que ofrecerá una mayor variedad de contenido gratuito para los espectadores que no contraten servicios de televisión de pago.

Cuenta atrás para 2025

Aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta para la ejecución de este cambio, el Real Decreto que aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT ya ha establecido las bases para esta transformación. Por lo tanto, la recomendación es clara: es momento de anticiparse y verificar si los televisores del hogar están preparados para la emisión en 4K UHD. Aquellos que no lo estén, tendrán que considerar la posibilidad de cambiar sus dispositivos o actualizar la infraestructura para no quedarse atrás cuando finalmente se ejecute este nuevo apagón.

Con la llegada de este cambio, España avanza hacia una televisión más moderna y de mayor calidad, pero también plantea desafíos para millones de usuarios que deberán adaptarse o perder el acceso a una parte importante del contenido televisivo disponible. La tecnología no espera y, una vez más, el televisor del hogar deberá estar a la altura.