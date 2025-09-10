Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar

Nueva Ley AntitabacoNuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
Terrazas, piscinas, campus universitarios o marquesinas se suman a la lista de espacios libres de humo
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:01
El humo del tabaco y de los cigarrillos electrónicos tendrá cada vez menos espacio en la vida pública. El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Proyecto de Ley Antitabaco, que amplía los entornos libres de humo e incorpora a la normativa los cigarrillos electrónicos, vapers y otros dispositivos de nicotina, hasta ahora sin regulación específica.
Estos son los nuevos lugares donde no se podrá fumar a partir ahora
La nueva normativa prohíbe fumar y vapear en espacios cerrados y también en áreas al aire libre muy concurridas. A partir de ahora quedará prohibido hacerlo en los siguientes espacios:
-
Terrazas de bares y restaurantes
-
Piscinas
-
Campus universitarios
-
Instalaciones deportivas
-
Marquesinas
-
Andenes
-
Vehículos de uso laboral
Además, se fija un perímetro de seguridad de 15 metros alrededor de las zonas protegidas como instalaciones sanitarias, centros educativos o deportivos, parques y recintos infantiles, donde tampoco se permitirá el consumo de tabaco ni de productos alternativos.
Publicidad y venta bajo control estricto
La ley también refuerza el control sobre la venta y promoción de estos productos. Queda vetada la venta a menores y se prohíbe cualquier forma de publicidad, patrocinio o promoción, ya sea directa o indirecta, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales.
Asimismo, los estancos y tiendas especializadas no podrán exhibir cartelería visible desde el exterior ni extender su promoción más allá de sus establecimientos.
