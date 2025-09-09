Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

El anteproyecto de una nueva ley antitabaco llega este martes al Congreso, con la ampliación de espacios sin humo, la prohibición del consumo de menores ... y mayor regulación a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que «aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, están vinculados al acto de fumar o inhalar», indican fuentes del Ministerio de Sanidad. La ley apunta que tendrán «las mismas restricciones que el tabaco convencional» los vapeadores, las «bolsitas de nicotina», «productos a base de hierbas» o «dispositivos para el consumo de productos calentados».

No se podrán utilizar en espacios públicos cerrados y una «lista ampliada» de entornos exteriores, como sucede ahora con el cigarrillo. Desarrollada por el despacho de Mónica García y aprobada en Consejo de Ministros, el anteproyecto, que debe ser discutido por los diputados tras pasar la consulta pública que se abre ahora, propone prohibir fumar en terrazas de bares, recintos de eventos, instalaciones deportivas, parques infantiles, paradas de transporte público o centros educativos.

A pesar de imponer restricciones a los vapeadores, que hasta ahora no tenían, la ley omite dos medidas que eran las más exigidas por las asociaciones contrarias al hábito de fumar, como lo son la cajetilla genérica, que elimina marcas y diseños para unificarlas, y el aumento de impuestos a estos productos.

«La enorme interferencia de la industria tabaquera en las instituciones públicas ha conseguido de momento evitar que se pongan en marcha, o al menos frenar, estas dos últimas medidas que la comunidad sanitaria, científica y ciudadana de control de tabaco considera claves para frenar la pandemia del tabaquismo», lamentaba la asociación Nofumadores, que exige prohibir que los altos cargos sean fichados por empresas tabaqueras al menos una década tras dejar los gobiernos. «Pone en cuestión la neutralidad de las políticas públicas».

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo también se pronunció contra la exclusión del empaquetado neutro en el anteproyecto, «una medida que ya se ha implantado con éxito en países vecinos». Se queja también de que ni ellos ni «otras organizaciones sociales y sanitarias» obtuvieron audiencia en Sanidad para demostrar la «eficacia demostrada» de la cajetilla genérica y el incremento del precio del cigarrillo.

Más prohibiciones

Tampoco se podrá vender productos relacionados con «fumar» a los menores de edad, un «colectivo» a los que se les prohibirá el consumo «por primera vez», como «medida que refuerza la protección a la infancia y adolescencia». «La ley prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad, y amplía la protección que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega», indica Sanidad el día que llega el anteproyecto al Congreso.

Además, «se prohíbe la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su accesibilidad para la población joven», y se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio en medios de comunicación. Junto a estas medidas se obliga a una «señalización clara en los espacios donde se prohíbe su uso o consumo» y a un etiquetado con el contenido de nicotina y otras características.

Espacios libres de humo

Los nuevos lugares donde no se podrá fumar ni vapear, de aprobarse la ley son: exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales, parques infantiles y zonas culturales o deportivas, terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre y vehículos de transporte con conductor.

En caso de no cumplir, se prevé la «aplicación de un régimen sancionador específico», que podrían incluir multas, y «se establece un periodo transitorio de doce meses para permitir a los fabricantes adaptar sus productos al nuevo marco legal, y para permitir el agotamiento de existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso».

Reacciones médicas

Las organizaciones médicas y científicas también reaccionaron al conocer el contenido del anteproyecto de ley. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) manifestó su «preocupación por la decisión del Ministerio de Sanidad de retirar el empaquetado genérico de tabaco». Estaba en la propuesta pero fue excluida por «falta de acuerdo» entre los dos partidos que conforman el Gobierno, lo que «supone un retroceso en la protección de la salud pública».

«El empaquetado genérico no solo reduce el atractivo del tabaco, sino que también actúa como un recordatorio constante de los daños para la salud que conlleva fumar» dijo María Isabel Cristóbal, coordinadora del área de Tabaquismo de Separ. «Retrasar su implementación prolonga la exposición de la población a un factor de riesgo para la salud».

Con datos y evidencia, la asociación recuerda que «el consumo de tabaco causa más de 56.000 muertes al año, principalmente por enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares» y que «el tabaquismo genera un impacto económico significativo, con gastos sanitarios y pérdida de productividad que superan los 8.000 millones de euros anuales».