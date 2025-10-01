Nueva subida en el precio del tabaco: estas son las marcas afectadas Segunda subida producida desde la implantación de la nueva Ley del Tabaco

Judith Rueda Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:49 Comenta Compartir

El precio del tabacovuelve a subir este 2025, la segunda subida en lo que va de año. Esta medida del Gobierno se suma a la prohibición de fumar en espacios de uso públicos incluida en la nueva Ley Antitabaco con intención de reducir el consumo a nivel general. Estos nueos precios se aplicarán tanto en territorio peninsular como en Baleares Ceuta y Melilla, quedando a Canarias exenta de esta subida.

Estas nuevas medidas que entraron en rigor el pasado 27 de septiembre, afectan a tabaco de liar, cigarros, cigarritos, picaduras de liar y picaduras de pipa. Precios en Expendidurías de Tabaco y Timbre en la Penínsulas e Islas Baleares:

CIGARROS Y CIGARRITOS (por unidad): Bolivar Royal Coronas Estuche (5): 24,00 €

Quai D'Orsay Imperiales TR (20): 70,00 €

CIGARROS Y CIGARRITOS (por envase): Cohiba Wide Short 50 Edición Limitada 2024 (50): 225,00 €

Signature Finos Beige (5): 1,60 €

Signature Finos Original (5): 1,60 €

PICADURAS DE LIAR (por unidad): Bronx Virginia Blend Papel (30 g): 5,50 €

PICADURAS DE PIPA (por unidad): Anda Tropido (950 g): 75,00 €

Blackburn Blckm Lmnd (100 g): 15,95 €

Eastwood Special Edition (20 g): 1,50 €

Mr. Shisha Pomaye (950 g): 73,00 €

Musth Pinkman (125 g): 22,60 €

Serbetli Classic American Ke (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Capu Capu (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Charli (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Doble A (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Emon (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Emon Ke (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Grapi (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Green Mix (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Icbdrumm (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Istambul Nights (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Marbella (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Meint (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Milkotin (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Stra Shark (50 g): 4,30 €

Serbetli Classic Wati Meli (50 g): 4,30 €

Serbetli Hard Line Breezy Bum (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Jerry (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Limton Gril (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Nara Ja (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Nestja (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Panepol (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Pops (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Redbera (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Supremo (40 g): 4,50 €

Serbetli Hard Line Sweet Oney (40 g): 4,50 €

Precios en Expendidurías de Tabaco y Timbre en Ceuta y Melilla:

CIGARROS Y CIGARRITOS (por unidad): La Finca No.3 (25): 2,50 €

Vegafina Nicaragua 25 Terra (25): 4,65 €

Vegafina Serie 2 25 Short Magnum (25): 4,25 €