Nueva subida en el precio del tabaco: estas son las marcas afectadas

Segunda subida producida desde la implantación de la nueva Ley del Tabaco

Judith Rueda

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:49

El precio del tabacovuelve a subir este 2025, la segunda subida en lo que va de año. Esta medida del Gobierno se suma a la prohibición de fumar en espacios de uso públicos incluida en la nueva Ley Antitabaco con intención de reducir el consumo a nivel general. Estos nueos precios se aplicarán tanto en territorio peninsular como en Baleares Ceuta y Melilla, quedando a Canarias exenta de esta subida.

Estas nuevas medidas que entraron en rigor el pasado 27 de septiembre, afectan a tabaco de liar, cigarros, cigarritos, picaduras de liar y picaduras de pipa. Precios en Expendidurías de Tabaco y Timbre en la Penínsulas e Islas Baleares:

CIGARROS Y CIGARRITOS (por unidad):

  • Bolivar Royal Coronas Estuche (5): 24,00 €

  • Quai D'Orsay Imperiales TR (20): 70,00 €

CIGARROS Y CIGARRITOS (por envase):

  • Cohiba Wide Short 50 Edición Limitada 2024 (50): 225,00 €

  • Signature Finos Beige (5): 1,60 €

  • Signature Finos Original (5): 1,60 €

PICADURAS DE LIAR (por unidad):

  • Bronx Virginia Blend Papel (30 g): 5,50 €

PICADURAS DE PIPA (por unidad):

  • Anda Tropido (950 g): 75,00 €

  • Blackburn Blckm Lmnd (100 g): 15,95 €

  • Eastwood Special Edition (20 g): 1,50 €

  • Mr. Shisha Pomaye (950 g): 73,00 €

  • Musth Pinkman (125 g): 22,60 €

  • Serbetli Classic American Ke (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Capu Capu (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Charli (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Doble A (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Emon (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Emon Ke (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Grapi (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Green Mix (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Icbdrumm (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Istambul Nights (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Marbella (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Meint (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Milkotin (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Stra Shark (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Classic Wati Meli (50 g): 4,30 €

  • Serbetli Hard Line Breezy Bum (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Jerry (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Limton Gril (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Nara Ja (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Nestja (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Panepol (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Pops (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Redbera (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Supremo (40 g): 4,50 €

  • Serbetli Hard Line Sweet Oney (40 g): 4,50 €

Precios en Expendidurías de Tabaco y Timbre en Ceuta y Melilla:

CIGARROS Y CIGARRITOS (por unidad):

  • La Finca No.3 (25): 2,50 €

  • Vegafina Nicaragua 25 Terra (25): 4,65 €

  • Vegafina Serie 2 25 Short Magnum (25): 4,25 €

Te puede interesar

