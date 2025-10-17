HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?
Los restos del sumergible fueron localizados cerca de la proa del Titanic, a 3.800 metros de profundidad. Reuters

Las negligencias continuas y la irresponsabilidad mataron a los cinco viajeros del Titan

El informe final sobre el hundimiento afirma que OceanGate no estimó correctamente «la fuerza y durabilidad» del sumergible, que habría sufrido daños en inmersiones previas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El informe definitivo de la Guardia Costera de Estados Unidos sobre la implosión del sumergible Titan el 18 de junio de 2023, en la que ... murieron sus cinco ocupantes cuando se dirigían hacia el pecio del Titanic, concluye que el accidente fue «totalmente prevenible» y atribuye la causa principal a «un proceso inadecuado de ingeniería por parte de OceanGate», incumplimientos de protocolos de seguridad y fallos estructurales del casco de fibra de carbono que cedió bajo la presión extrema que soportaba el vehículo cuando se acercaba a los 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  2. 2 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  3. 3

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  4. 4 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  5. 5

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  6. 6

    Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  8. 8 La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram
  9. 9

    Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical
  10. 10

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las negligencias continuas y la irresponsabilidad mataron a los cinco viajeros del Titan

Las negligencias continuas y la irresponsabilidad mataron a los cinco viajeros del Titan