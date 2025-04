«Necesito mirar a la cara a ese asesino»

Gonzalo Martín es la cara visible de la familia del pequeño Álex, asesinado el 28 de octubre de 2021. Prácticamente desde el minuto uno de ... la tragedia él ha sido el portavoz de unos padres desgarrados. Un papel que, a su pesar, vuelve a desempeñar a escasos días de que comience el juicio contra Francisco Javier Almeida, el presunto asesino de su sobrino nieto. ¿Revivir lo ocurrido? Es un trago demasiado amargo, pero siente que no queda otro remedio en la recta final antes de ver al supuesto criminal sentado en el banquillo de los acusados. «Todos somos Álex», recuerda.

– ¿Cómo se encuentra la familia?

– La familia estamos muy pendientes del día 20, con ganas de que se celebre el juicio y con mucha prudencia porque no es para menos. Llegan unos días que tenemos que tener la cabeza encima de los hombros, creemos en la justicia, eso ante todo, y deseamos que se haga un juicio justo. Pedimos la pena de prisión permanente revisable, más quince años por la agresión sexual que hubo y esperamos que este sujeto cumpla la pena íntegra en la cárcel, que no salga más y que Álex haya sido la última persona que este sujeto haya tenido en sus manos. Hay que poner un punto y aparte y que la familia comience una nueva vida sabiendo, pensando y creyendo que se ha hecho justicia por la muerte de Álex. No obstante, hay que esperar a ver cómo se van sucediendo los días de juicio.

– ¿Cómo ha sido el tiempo transcurrido desde el 28 de octubre de 2021?

– No se supera, aunque el tiempo pasa y sí que es cierto que la vida continúa. Álex está presente las 24 horas del día en toda la familia, eso es indudable, aparte de que no queremos que no esté presente. Nosotros mismos hacemos porque esté presente. Álex tenía un hermanito y la familia tenemos que estar muy unida. Estamos luchando para que el hermano pequeño tenga una vida feliz sabiendo que le falta un hermano mayor y sabiendo que un agresor criminal sexual de este tipo no debería haber estado suelto y de estarlo, por lo menos le deberían haber vigilando. De ese modo, probablemente Álex estaría en estos momentos entre nosotros. No estaríamos hablando de Álex por el crimen. Tenemos todo el apoyo de La Rioja y el de una familia que hace unos años vivió la tragedia que estamos viviendo, que es el asesinato de Carmen López, la chica que trabajaba en la inmobiliaria. Tenemos el apoyo de toda su familia porque este sujeto primero destrozó la familia de Carmen López y ahora nos ha destrozado a nosotros.

El recuerdo «Álex está presente las 24 horas del día en toda la familia, eso es indudable, aparte de que no queremos que no esté presente»

– ¿Tienen mucho contacto con ellos?

– Sí, como personas que estamos en la misma tragedia. Yo les he mostrado mi apoyo y ellos, el suyo. Reconforta que las familias a las que este sujeto ha destrozado estemos unidas. Cuando no te toca en tu propia sangre te da pena. Todos los días ves casos de estos cuando pones la tele, pero cuando te toca en tu propia sangre es muy fuerte. Yo soy tío, pero me pongo en el lugar de los padres o en el de los abuelos y hay que ser muy fuerte para poder tirar para adelante. Una tarde que podía haber sido idílica para los padres y para los dos hermanos, por un sujeto de estos se convirtió en una tragedia.

– Mantiene que se podía haber evitado

– Sí, sigo pensando que este crimen se podía haber evitado.

– Llegan días duros, ¿están con fuerza?

– Sí, sí, es lo que queremos. Va a ser duro estar en el juicio, pero el golpe duro, duro, duro ya ha sido. No nos gusta, pero sabemos que lo tenemos que volver a revivir, pero es que lo estamos reviviendo todo el año. Llevamos 17 meses desde el minuto uno. Desde luego, yo, como tío, quiero ir todos los días y se lo voy a decir directamente, quiero verle la cara, le quiero mirar. Le vi en el juicio de Carmen López y encima estaba crecido. Le quiero ver, necesito verle, mirar a la cara a ese asesino. Tengo una palabra para él, pero no se la puedo decir por respeto.

– ¿Le preguntaría o le diría algo a Almeida?

– No, me lo quedaría por dentro, pensando lo que opino de él. No merece la pena que le diga nada. El otro día leí que las penas para este tipo de gente las tienen que cumplir, pero aún creen en la reinserción. Lo que yo digo siempre es que este tipo de gente no se puede reinsertar. Si este sujeto sale con 80 años va a volver a matar, va a tener manos, ojos y va a volver a matar. Este tipo de gente, insisto, no se puede reinsertar y estar con gente de la calle. Lo lleva en la sangre, disfruta matando. Mató a una chica de 26 años y ha matado a un niño de 9 años.

Ley del sólo sí es sí «A este tipo de asesinos sexuales, porque es un criminal, no se le puede rebajar una pena ¿en qué se basa?»

– ¿Cómo reaccionaron cuando a Almeida le rebajaron la condena de 10 a 8 años por la agresión sexual a la joven de la inmobiliaria por la ley del 'sólo sí es sí'?

– Nos cayó fatal. ¿Cómo puede haber una ley del 'sólo sí es sí' y que se estén rebajando penas a asesinos sexuales? Con esto no quiero generalizar porque hay de todo tipo de gente, pero ¿cómo se le puede rebajar a Almeida? ¿Qué puede pensar la familia de Carmen López cuando se enteraron de que le habían rebajado la pena al criminal de su hermana? La familia de Álex nos sentimos fatal porque este individuo habría salido en libertad en marzo de este año con la rebaja y ya estaría casi en libertad. ¿Cómo puede ser? Le recuerdo que intentó violar a una chica de 13 años anteriormente. ¿Cómo pueden estos políticos rebajar penas cuando las tienen que cumplir íntegras? A este sujeto, cuando le iban a dar la libertad condicional, un 60% de los miembros de la junta de tratamiento votó que no podía salir a la calle y se le dio la libertad. Al menos se le podía haber dado una pulsera telemática para vigilarle, pero es que no se le ha vigilado para nada. Luego viene el ¡ay! ¿Cómo voy a estar de acuerdo con las rebajas? A este tipo de asesinos sexuales, porque es un criminal, no se le puede rebajar una pena, ¿en qué se basa? ¿Cómo puede haber una reinserción? Me preguntaron si tenía que dimitir la ministra de Igualdad y por supuesto que tendría que dimitir, pero hace tiempo. Ahora hay que rectificar la ley, ¡ahora! Gracias a dios que este asesino está en prisión provisional hasta que empiece el juicio, pero es que si no llega a pasar lo de Álex estaría en la calle. Todo lo que venga de este sujeto nos va a caer mal, ahora, siempre y de por vida. Mi sobrino no está entre nosotros, a mis sobrinos les ha destrozado la vida con 37 años, al hermano pequeño le ha dejado solo preguntando por su tato. Hablamos de Álex constantemente, hacemos muchas reuniones familiares y Álex está presente, hacemos como si Álex estuviera, era una maravilla de crío. Y es que al final, todos somos Álex.