De aquella primera conversación sobre el VIH con su pediatra cuando tenía once años a Iván Garrido le quedaron claro tres cosas: «que iba a ... poder hacer una vida normal, que tenía que seguir tomando la mediación y que no se lo podía decir a nadie», rememora Garrido. Eran los primeros años del milenio, el miedo y rechazo social a la enfermedad que podía derivar en sida eran muy altos por el desconocimiento general.

«En esa época había muchísimo mas estigma de ahora. Salíamos de los noventa y había muchísimo más rechazo. Para protegerme, tanto el personal sanitario como mis abuelos maternos me dijeron: no se lo cuentes a nadie, debe quedar en familia», sostiene Garrido. «Todavía las personas con VIH tienen miedo al rechazo, no tienen referentes. No hay un 'influencer' que le dé visibilidad».

«En mi casa fue un tema tabú y a los 16, cuando empezamos a empezamos a tener relaciones sexo-afectivas y tenemos amigos con esa gran pasión de la adolescencia, no entendía por qué no podía contarlo», prosigue Garrido, que desde hace unos años es una «persona VIH visible». «Empecé a leer y cuando llegó internet a casa investigué más. De mayor me di cuenta que lo que hicieron mis abuelos era un acto de protección».

Una pastilla al día

El día a día de Garrido ahora es «más normativo», con una pastilla al día en vez de un pastillero y la obligación de cenar o dormir en casa para no olvidar una dosis, y sigue un tratamiento antirretroviral. «Nunca me he imaginado cómo hubiera sido mi vida sin VIH, ni quisiera saber cómo hubiera sido. Es como preguntarse cómo sería si fuera multimillonario. Creo que me han pasado muchas cosas positivas gracias al VIH. Que ese soy yo, Iván Garrido. Nací con VIH y mi madre me regaló un don al nacer».