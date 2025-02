Una mujer intenta envenenar a sus dos hijos y quitarse luego la vida en Barakaldo

Sergio llamas I terry basterra Domingo, 1 de enero 2023 | Actualizado 02/01/2023 08:49h. Comenta Compartir

El año 2023 estuvo a un paso de empezar de la peor de las maneras posibles. La Ertzaintza y la Policía Local de Barakaldo detuvieron este domingo a una mujer por intentar acabar con la vida de sus dos hijos. La madre habría envenenado presuntamente a los pequeños, dos mellizos de 9 años, antes de tratar de suicidarse. La intervención de los agentes impidió que lograse su propósito y culminase el homicidio.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la mañana en el Grupo Primero de Mayo, en el barrio de Zuazo. La madre, de nombre Ana y de 39 años, primero drogó a los menores y posteriormente les suministró algún tipo de sustancia nociva aún por determinar. Según el relato policial, tras provocarse varios cortes en el cuello, y antes de perder el conocimiento, la mujer telefoneó a su expareja para contarle lo ocurrido.

La llamada pudo ser providencial, ya que el padre alertó a la Policía. Los agentes llegaron a tiempo de trasladar a los pequeños al hospital de Cruces. Ingresaron con evidentes síntomas de envenenamiento. La mujer fue trasladada al mismo centro sanitario. Según informaron desde el Departamento de Seguridad, los tres se encontraban estabilizados en la tarde de este domingo y, aparentemente, fuera de peligro.

A los vecinos que viven en el Grupo Primero de Mayo de Barakaldo el suceso no les cogió por sorpresa. Los gritos de la detenida a sus hijos eran algo habitual. Hasta el punto de que se oían desde la calle. «Les chillaba y les insultaba», recordaba este domingo Erlantz Aldana, residente en el mismo bloque que la detenida. Coincidía con él Concepción López, que también vive en este mismo portal. «Les gritaba por los deberes y a los niños se les veía atemorizados. Sobre todo a la cría. Cuando me encontraba con ella o la veía mirando por la ventana, saludaba con la mano de forma muy sutil, como para que su madre no se diera cuenta», recordaba.

Agentes «con escudos»

En el barrio los vecinos sabían que la situación de los pequeños no era nada sencilla. «Estaban tristes. La chica era más retraída», comentaban. «Su madre les solía tener haciendo recados. Bajaban al bar a por tabaco, al supermercado...», detallaban. «Incluso iban solos al colegio muchos días desde bastante pequeños», añadía una chica del barrio que coincidió con ellos en la escuela infantil.

Precisamente la situación de los pequeños podría estar detrás del origen de este suceso. Según aseguraba otro de los residentes de este bloque de viviendas, «por la mañana apareció su expareja y tuvieron una fuerte discusión, me asomé a la ventana para ver qué pasaba. Vi que él estaba en la calle. Hablaban de los niños y de que se los iba a quitar». Este mismo vecino afirmaba que sobre una hora después apareció la Policía en el barrio y entró en la vivienda donde reside esta familia, situada en la primera planta del número 5 del Grupo Primero de Mayo.

Según relataban este domingo los vecinos que vieron la intervención de la Ertzaintza y la Policía Local, los agentes irrumpieron en el piso «con escudos» para protegerse ante un posible ataque de la mujer. Cuando la sacaron al exterior, ella tenía ensangrentada la ropa «y se la veía medio desmayada». Fue introducida en una ambulancia para llevarla a Cruces. Fuentes acreditadas indicaban este domingo que a los niños se les administró medicación específica para hacer frente al envenenamiento con el que su madre intentó quitarles la vida.

Lo sucedido en Barakaldo recuerda a otros casos similares ocurridos en Bizkaia en los últimos años. El pasado abril, una madre fue detenida en Erandio por un presunto intento de homicio a su hija de 7 años. La obligó a tomar pastillas. En 2019 otra mujer suministró somníferos a su hija de 9 años. Sucedió en Atxuri. El final de esa historia fue el peor de los posibles. La niña murió..

