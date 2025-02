Medidas anticovid según destino

Sergio García Domingo, 3 de julio 2022, 00:20 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

Estas son las medidas anticovid que se exigen para acceder a diferentes países. Vacunación, pasaporte covid... o 'barra libre'.

Unión Europea Italia o Alemania, sin requisitos de entrada

Desde el 1 de junio, viajar ... a Munich, Berlín o Roma es posible sin certificado de vacunación o recuperación del covid o una prueba con resultado negativo, ya sean viajeros de la UE o no. En Holanda sí deberán hacerlo quienes procedan de países extracomunitarios. Allí, los no residentes en la UE deben acreditar las tres dosis si han pasado más de 9 meses desde el segundo pinchazo. Quienes no estén vacunados deberán certificar que pasaron la enfermedad en los últimos 6 meses o un PCR negativo inmediatamente antes del viaje.

Espacio Schengen Francia, Portugal y Malta exigen pasaporte covid Para entrar a Francia hay que rellenar un formulario de localización de pasajeros y presentar certificado de inmunización completo. En Portugal, se exige el pasaporte covid o equivalente. En Malta, hay que presentar PCR negativo o certificado de vacunación completo o documento de recuperación (6 meses de validez). Reino Unido 'Barra libre' desde el pasado 18 de marzo UK eliminó las restricciones para acceder al país hace tres meses y medio. Los viajeros sin vacunar ya no deben someterse a un test para determinar si han contraído o no el virus, una regla que ya había sido eliminada para los que estaban inmunizados. Se deroga asimismo la obligación de presentar formulario de localización. Estados Unidos Levantada la prohibición, pero pide estar vacunados EE UU retiró en noviembre la prohibición de entrar al país a viajeros de vacaciones, por negocios o en escala, aunque la negativa persiste para los no vacunados. Los que lo estén deberán presentar el ESTA (autorización de viaje digital) y el certificado de inmunización. Las medidas locales pueden variar según los estados. Marruecos Entrada al reino alauí con ficha sanitaria El tráfico aéreo de pasajeros se restableció el 7 de febrero, aunque para acceder hay que cumplimentar una ficha sanitaria que se distribuye en el avión y presentar un certificado de vacunación (bastan dos dosis si la última se administró 4 meses antes del vuelo) o en su defecto PCR negativa 72 horas antes del embarque. Cuba Código QR tras rellenar el formulario sanitario Todo viajero que entre en Cuba deberá aportar el código QR descargado tras completar el formulario sanitario previsto por las autoridades (https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio). Ya no se exige PCR negativo ni certificado de vacunación y se han eliminado también el uso obligatorio de la mascarilla y las cuarentenas. India Subir el resultado de la prueba a un portal online Quien viaje a India deberá someterse a una PCR o presentar certificado de vacunación, y subir el informe con resultado negativo al portal www.newdelhiairport.in (Air Suvidha). Es necesario registrarse ahí y rellenar una declaración confirmando la autenticidad de la prueba y aceptando responsabilidades penales en caso contrario. Japón Obligación de un test PCR 72 horas antes Los controles sanitarios en Japón dependen del país del que se proceda y se dividen en tres categorías, la 'azul' para los españoles. Con independencia de que tengan un certificado de vacunación, deberán someterse a un PCR en los tres días antes del vuelo. No será necesaria otra prueba en destino ni guardar cuarentena. Australia Con declaración sobre el estado de vacunación Quien viaje a Australia deberá rellenar la Digital Passenger Declaration (DPD) hasta 7 días antes de iniciar el proceso y debiendo enviarla en las 72 horas previas a la salida. El formulario está disponible en https://covid19.homeaffairs.gov.au/digital-passenger-declaration, y proporciona información sobre salud y vacunación.

