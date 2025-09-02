HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Esmaltes semipermanentes

Tu manicura cambia para siempre: la UE prohíbe desde hoy los esmaltes que contengan este ingrediente

La Unión Europea prohíbe desde septiembre esmaltes semipermanentes con químicos tóxicos: revisa si los tienes en casa

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:06

A partir de este 1 de septiembre, tu manicura semipermanente no será la misma. La Unión Europea ha prohibido dos ingredientes clave que hasta ahora se usaban en la mayoría de fórmulas de esmaltes semipermanentes y que han sido catalogados como tóxicos. Esto significa que muchos productos desaparecerán del mercado, y quizá alguno de los que guardas en casa ya esté en la lista negra...

Ingredientes tóxicos de los esmaltes semipermanentes

La UE ha decidido prohibir dos ingredientes muy habituales en estas fórmulas: el TPO (óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina) y la DMTA (dimetiltolilamina). Ambos compuestos eran clave en el proceso de endurecimiento del esmalte bajo lámpara UV, pero diversos estudios científicos los han relacionado con efectos adversos como alergias, problemas de fertilidad o incluso riesgos cancerígenos tras una exposición continuada. Por eso, la Comisión Europea los ha incluido en la categoría de sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción), vetando su uso en todos los países miembros.

Cómo va a afectar a consumidores y profesionales

En el caso de los salones manicura, no debes preocuparte. Los centros están obligados a trabajar únicamente con productos reformulados y aprobados por la Unión Europea.

Sin embargo, si te haces la manicura en casa y tienes esmaltes antiguos, debes revisar la etiqueta INCI. Si aparece alguno de estos ingredientes, lo más recomendable es dejar de utilizarlos.

