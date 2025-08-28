Vacuna contra el rotavirus en Extremadura: qué bebés la tendrán gratis y cuándo empezará

Irene Toribio Jueves, 28 de agosto 2025, 12:13 Comenta Compartir

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya anunció que comenzará a vacunar de forma gratuita a los recién nacidos frente al rotavirus, una gastroenteritis que puede ser grave en lactantes y menores de dos años, provocando diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación. Esta vacuna se incluye este 2025 en el calendario vacunal de Extremadura, lo que supondrá para las familias un ahorro de hasta 200 euros por hijo. Sin embargo, hay padres que todavía se preguntan cuándo exactamente comenzará la vacunación.

En este sentido, ante la preocupación de padres y organizaciones, el SES aclara que está destinada a los niños nacidos a partir del 28 de julio de 2025 y que la primera dosis se empezará a administrar a finales de septiembre, cuando la implementación se activará en todos los centros de salud.

Será en ese momento cuando se iniciará su implementación en los centros de salud, de modo que resulta «imposible» que el periodo de vacunación se haya podido llevar a cabo antes de esa fecha, señala el SES en respuesta a la asociación de consumidores Facua, que en un comunicado ha pedido explicaciones a los responsables de la sanidad pública extremeña tras tener conocimiento de que es vacuna no está aún disponible en todos los centros sanitarios.

Qué bebés recibirán gratis la vacuna

La vacunación está destinada a los niños nacidos a partir del 28 de julio de 2025. Los bebés recibirán la vacuna a los dos, cuatro y seis meses, o a los dos y cuatro meses según el preparado comercial, siempre iniciando la pauta a partir de las seis semanas de vida.

Preocupación ante las vacunas

La Consejería de Salud asegura que el programa se ha planificado con rigor técnico y transparencia, instando a las asociaciones a verificar la información antes de generar alarma pública.

De esta forma, la Consejería de Salud y Servicios Sociales asegura que está «plenamente comprometida con el despliegue efectivo del programa», que ha sido planificado «con todo rigor técnico y con plazos gestionados con transparencia y eficacia».

El departamento que dirige Sara García Espada se postula defensora de la «información veraz», motivo por el que insta a FACUA a «verificar los hechos antes de lanzar acusaciones públicas que puedan generar alarma injustificada».

Temas

salud

Vacunas

SES

FACUA

Extremadura