Mango lanza un aviso urgente: se han filtrado estos datos personales de sus clientes La compañía aclara que la filtración procede de un servicio externo de marketing. Estos son los datos que se han visto comprometidos

MANGO se ha puesto en contacto, de forma urgente, con sus clientes para informarles de que sus datos personales podrían estar en riesgo. Al parecer, un proveedor externo sufrió una incidencia que expuso parcialmente datos de contacto utilizados en campañas de marketing, como nombre, país, correo electrónico o teléfono. La empresa asegura que sus sistemas internos no se han visto afectados y que ha activado de inmediato sus protocolos de seguridad, notificando el incidente a las autoridades competentes.

«En línea con nuestro compromiso con la seguridad y privacidad de nuestros clientes, MANGO quiere informarte que uno de los servicios de marketing externo ha sufrido un acceso no autorizado a determinados datos personales de clientes«, advierten.

La información expuesta se limita a datos de contacto personales utilizados en campañas de marketing: exclusivamente nombre (no se han visto comprometidos tus apellidos), país, código postal, dirección de correo electrónico y teléfono. Te informamos que todo sigue funcionando con normalidad y que la infraestructura y los sistemas corporativos de Mango no se han visto comprometidos.

En ningún caso se ha visto comprometida tu información bancaria, tus tarjetas de crédito, tu DNI/pasaporte o tus credenciales de acceso ni contraseñas.

«Nada más tener conocimiento de esta situación, MANGO ha activado de inmediato todos los protocolos de seguridad. De conformidad con la normativa vigente y siguiendo nuestras políticas internas, MANGO ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Autoridades», aclaran desde la empresa. «De manera preventiva emitimos esta comunicación y recomendamos a todos nuestros clientes prestar atención a cualquier comunicación sospechosa o solicitudes de acciones inusuales tanto por correo electrónico como por teléfono», terminan aconsejando.

Desde MANGO subrayan que la transparencia con sus clientes es una prioridad y que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información.

