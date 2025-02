La madre que intentó matar a sus dos hijos en Barakaldo les dio sedantes durante varios días

La madre detenida por intentar matar a sus dos hijos de 9 años el día de Año Nuevo en Barakaldo supuestamente llevaba tiempo planificando el ... asesinato de los pequeños. Según fuentes cercanas a la investigación, les suministró tranquilizantes durante varios días antes de provocarles cortes en el cuello. El hecho de que el intento de asesinato fuese algo premeditado -unido a la posibilidad de que pueda volver a ocurrir algo semejante- es uno de los argumentos esenciales en los que se sustenta la decisión judicial de enviar a prisión provisional a la presunta agresora, de 39 años.

Lo cierto es que la madre ya venía amenazando con matar a sus hijos, según explican fuentes de su entorno. Lo había hecho varias veces. La última vez fue la misma tarde de Nochevieja cuando fue a recoger a los mellizos a casa de una de sus hermanas. La supuesta agresora estaba «bastante alterada» y empezó a discutir con algunos de sus familiares, que le recriminaban la poca atención que les prestaba a los niños y el estado en el que había aparecido por la casa. Fue entonces cuando les dijo, a gritos, que «cualquier día» se quitaba a sus hijos «de en medio».

Su familia no dio demasiada importancia a la advertencia. Ya habían escuchado esa frase en otras ocasiones. Sabían que Ana, la acusada, «no estaba bien» y que «trataba fatal a los niños». Pero «entre todos» se aseguraban de que a los pequeños no les faltase «lo más básico», explican los mismos medios. Al parecer, en los últimos tiempos estaba «muy alterada» porque tenía la esperanza de retomar la relación con el padre de sus hijos. El hombre, sin embargo, no quería y estaba rehaciendo su vida con otra persona.

Lo que nadie sospechaba -insisten- es que la madre llevaba varios días suministrándoles tranquilizantes mezclados con yogur. Volvió a hacerlo el día 31 a la tarde, cuando les dio 'trankimazin' y 'lorazepan' mezclados con un postre lácteo de chocolate. Uno de los menores fue más consciente de todo lo que estaba pasando y, ya fuera de peligro en el hospital, explicó que vio a su madre echar pastillas en el dulce que iba a tomar su hermano. También detalló que la mujer les decía que tenían que tomar la bebida, que lo hiciesen por ella.

Garantizar la seguridad

Según los mismos medios, en la mañana de Año Nuevo, en torno a las diez de la mañana, poco después de despertar, decidió provocarles cortes en el cuello. Lo hizo porque los tranquilizantes «no habían hecho el efecto que ella pretendía». Así lo apuntan fuentes cercanas a la investigación y confirman desde el entorno de la familia.

Después telefoneó a su expareja. Le dijo lo que acababa de hacer y que también ella pensaba quitarse la vida. El hombre llamó de inmediato a un tío de los niños, que tiene llaves de la vivienda y vive cerca del grupo Primero de Mayo de Barakaldo. Fue esta persona la que taponó la herida en el cuello del mellizo que estaba más grave y les llevó rápidamente al hospital de Cruces.

Los sanitarios activaron los protocolos establecidos cuando detectan posibles casos de maltrato infantil. Agentes de la Policía local acudieron al hospital. Después fueron a la vivienda en la que se había producido la agresión. También acudieron patrullas de la Ertzaintza. Accedieron al inmueble sin saber muy bien qué se iban a encontrar y si la madre se iba a comportar de manera agresiva. Se la encontraron semiinconsciente y con la ropa ensangrentada. Fue conducida en ambulancia al hospital.

La madre recibió el alta al día siguiente. Y, tras pasar por comisaría, fue puesta a disposición judicial esa misma tarde, que decretó su ingreso en prisión preventiva acusada de un delito de tentativa de homicidio. Según los mismos medios, una de las claves de esta decisión se encuentra en el hecho de que lo ocurrido esa mañana no fue un hecho aislado, sino que todo apunta a que fue algo premeditado, planificado con días de antelación. Un escenario que obliga a tomar medidas para garantizar la seguridad de los menores.