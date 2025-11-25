La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo La Guardia Civil investigó un caso similar de la misma progenitora, aunque ocurrió en otra provincia andaluza

Juan Cano Málaga Martes, 25 de noviembre 2025, 08:40 Comenta Compartir

La mujer acusada de vender a su bebé por 3.000 euros ya fue investigada anteriormente por intentarlo con otro hijo, según las pesquisas realizadas por la Unidad de Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía.

Mientras indagaban en el último caso, los agentes descubrieron que la mujer ya había sido investigada anteriormente por hechos similares respecto a otro bebé, pero no en Málaga, sino en otra provincia española. La investigación la llevó la Guardia Civil.

En esta ocasión, todo se destapó porque la mujer dio a luz sola en su domicilio y avisó a los servicios sanitarios, que se desplazaron a la vivienda. El personal de la ambulancia describió en su informe las graves condiciones de insalubridad del inmueble, teniendo en cuenta que iba a ser el hogar de una recién nacida.

La intervención dio lugar a un seguimiento del Servicio de Menores de la Junta de Andalucía, que contó con otro informe realizado por el Hospital Costa del Sol, donde ingresó la mujer con la bebé. Al parecer, la madre habría manifestado su intención de «cederla» ante la imposibilidad de hacerse de ella, según las fuentes.

Pero la situación más grave se detectó en las analíticas realizadas a la pequeña. Las mismas fuentes precisaron que la recién nacida dio positivo en sustancias tóxicas (un estupefaciente), por lo que se encendieron todas las alarmas respecto a la madre.

Cuando el caso llegó a la Unidad Adscrita de Policía, los investigadores decidieron entrevistarse con la progenitora para comprobar en qué situación estaba la bebé y cuál iba a ser su entorno familiar. En la conversación detectaron «irregularidades y contradicciones» que les llevaron a consultar el Registro Civil.

Para su sorpresa, la recién nacida estaba inscrita como hija de la sospecha y de un hombre con el que, aparentemente, no tenía relación ni parentesco, aunque residían en la misma localidad. La línea de investigación estaba clara: averiguar por qué figuraba como padre de la criatura.

Las pesquisas policiales desvelaron que el hombre y su pareja llevaban tiempo intentando ser padres y estaban teniendo dificultades para concebir un hijo de forma natural. Al parecer, ella era conocida de la madre biológica de la bebé.

Según las mismas fuentes, la mujer declaró que sabía que la recién nacida no iba a estar bien cuidada y por eso se ofrecieron a hacerse cargo de ella. La investigación policial reveló que en ese acuerdo medió presuntamente el pago de 3.000 euros a la madre.

Con todas las pruebas recabadas, los policías investigaron a los implicados por un presunto delito de falsedad documental y retiraron a la bebé, que está bajo la tutela de la Junta de Andalucía y se encuentra en un hogar de acogida, «donde recibe la atención y amparo necesarios», según reza el comunicado policial.