Luna llena del Cazador 2025: cuándo y cómo ver esta superluna de octubre

Como cada octubre, en la madrugada del día 6 al 7 llega la Luna del Cazador, que alcanzará su máximo explendor a las 05:47, hora peninsular. La anterior luna llena importante fue la Luna de la cosecha, que tuvo lugar el 7 de septiembre. Según datos del medio especializado Earth Sky, esta Luna del Cazador no será una luna llena normal, sino que se tratará de una superluna. Contará con un tamaño un 6,6% superior al de una luna llena normal y brillará un 14% más, haciéndola excepcionalmente brillante.

¿Por qué se la llama Luna del Cazador?

Se les denomina así a las lunas llenas que se encuentran más próximas al equinocio de otoño. Su nombre proviene de las tradiciones de antiguas tribus norteamericanas agrícolas y cazadoras. Pues esta luna significaba que se acababa la época de la recolecta de frutos y empezaba la de caza de animales por la aproximación del invierno y de esta manera podían conseguir comida.

Esta luna era importante para los cazadores y agricultores también porque, de la misma manera que sucede con la Luna de la Cosecha, ésta sale antes por el horizonte, alumbrando durante toda la noche. De esta forma los agricultores podían trabajar y los cazadores podían ver mejor a las presas durante esa noche.

La primera vez que se recogió este término fue en el Oxford English Dictionary bajo el concepto de «Hunters moon» en el año 1710. La siguiente mención y que la popularizó fue la del Almanaque del Agricultor de Maine en 1930. De aquí proceden otros nombres de lunas, también acuñadas por las tradiciones nativoamericanas. Aunque no se sabe cuando exactamente se adaptó a la lengua española.

Por lo que sabiendo todos estos datos, tan solo busca un lugar alejado de la contaminación lumínica y disfruta de esta hermosa superluna.

