Lloró antes de morir intoxicada por coca y su padre dijo: «Será un bebé, pero lo hace adrede»

No sabía que un bebé drogado «podía fallecer»

En un escenario complejo, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario, Sergio Aliaga Herrera, decretó el secreto de las actuaciones el 30 de abril y el 1 de mayo citó al matrimonio para que prestaran declaración como investigados por homicidio imprudente, y a los testigos que pudieran dar datos de interés.

El primero de ellos fue el forense que atendió a María Eleyda, que alertó del mal estado de cuidado en el que se la encontró. Detalló que el cuerpo presentaba «una dermatitis del pañal muy avanzada», las uñas «muy largas, como que no se las habían cortado nunca» y, además, «las tenía muy sucias», por lo que dijo creer que era «muy probable que hubiera falta de cuidados hacia la bebé».

Ante esto, la madre de la víctima Brenda J.L.B. negó estos extremos manifestando que ella le cambiaba «el pañal cada dos horas», que «no sabía que la niña tenía todo eso», que nunca le había «pasado nada» a la bebé cuando estaba «con ella» y que no sabía si «el padre la zarandeó». Añadió que había días en los que no le daba «tiempo de hacer toda la casa», que le había cortado las uñas a su hija «cuando tenía dos meses» ya que pasaba «poco tiempo en su casa» y que no la «había descuidado».

Negó ser consumidora de drogas aunque reconoció que su marido sí lo hacía «dentro de la casa». «Fumaba porros aunque no sé si lo hace delante de los niños», narró. Por último declaró que, cuando su otro bebé dio positivo en cocaína, «no fue informada de que un bebé en contacto con drogas podía fallecer».

Por su parte, el investigado declaró ante el juez que, aunque sí consumía drogas, no lo hacía «delante de mis hijos» y que la bebé no había muerto porque él «fumara porros» ya que los consumía «en el balcón».

La noticia que dio un giro radical al caso y que confirmó las sospechas de los investigadores llegó el 2 de mayo, cuando la instrucción recibió el informe preliminar de autopsia del bebé.

El mismo determinaba que la muerte de la pequeña fue de carácter «violenta homicida», apreciando en ella un «síndrome del niño zarandeado» y una «intoxicación con cocaína». La data del fallecimiento se produjo «entre las 20.30 y las 21.30 horas del 29 de abril». Los peores presagios se confirmaron.

El 14 de febrero, el magistrado recibió declaración al médico que en octubre de 2022 había atendido al otro hijo de los investigados, para que ofreciese detalles sobre lo ocurrido y éste les dijo que «le realicé la prueba de orina que dio positivo en cocaína y marihuana» y que la intoxicación era de tipo «aguda o moderada» y el consumo se produjo horas antes del ingreso hospitalario.