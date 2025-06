Llamamiento urgente para que los jóvenes den sangre: el donante tradicional se 'jubila' en diez años

50 kilos Peso mínimo para donar

La donación de sangre en nuestro país España es altruista y no remunerada, es decir no se paga por donar. Los únicos requisitos para donar son tener más de 18 años y menos de 65 (aunque este último tramo de edad se está ampliando), pesar más de 50 kilos, no padecer o haber estado en contacto con personas con una enfermedad infecciosa importante, y no haber donado en las últimas 8 semanas. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres, pero en ambos casos con el citado intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.