La jueza que investiga a Poli Díaz lo denuncia por planear su asesinato y el de su ex desde la cárcel

Piden una orden de alejamiento de 100 kilómetros y el juez concede uno

En el procedimiento abierto contra Domingo D.M. por amenazar de muerte a la magistrada María Auxiliadora Díaz, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal han pedido que se le imponga una orden de alejamiento de 100 kilómetros, en contra del criterio del instructor que la dejó solo en uno.

En un auto dictado el 9 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria determinó su puesta en libertad tras estar un año preventivo, pero no accedió a la petición del fiscal de prohibirle acercarse a la jueza en un radio de 100 kilómetros dada su gran peligrosidad. Esta resolución fue recurrida tanto por el fiscal como por la magistrada y ahora, tras recibir la carta en la que se desvelaban los presuntos planes criminales de Poli Díaz y Domingo D.M. en su contra, han vuelto a solicitar en la denuncia que se amplíe la medida cautelar de seguridad con carácter urgente.

Hay que recordar que Domingo D.M. amenazó de muerte a María Auxiliadora Díaz y la atosigó con cientos de mensajes en las redes durante un periodo prolongado de tiempo y hasta su detención. El investigado incluso merodeó por el juzgado hasta que en agosto de 2011, la Policía Nacional remitió un atestado en el que se recogía una llamada al 112 que realizó Domingo D. M. en la madrugada del 3 al 4 de agosto. En la misma, amenazaba de muerte a Díaz y a su ex: «Llevo dos años sufriendo, estoy lleno de odio, voy a matar a mi expareja y a una juez de Las Palmas... Estoy lleno de odio, se lo digo en serio, voy a matar a esas dos personas, o me suicido o las mato a esas dos mujeres, lo tengo decidido», exclamó, añadiendo que lo tenía «decidido, tengo un arma de fuego, el odio que tengo por dentro no se cura, llevo dos años sufriendo día tras día, he seguido a esas dos personas hasta el domicilio, sé donde viven y todo, o me suicido o las mato a esas dos personas, a la juez y expareja, es fuerte el deseo de venganza que tengo, me hicieron mucho daño».

La Policía Nacional encontró en su casa veneno de pez globo, bridas, sangre contagiada de sida, vello púbico guardado en botes, pornografía infantil y decenas de fotos de la jueza.