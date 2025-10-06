HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un juez admite las nuevas pruebas que podrían absolver a Pablo Ibar

El español condenado por un triple asesinato en Estados Unidos está «contento» con la apelación que presenta a un testigo que conocía a los sicarios, según su abogado

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:51

Novedades en el caso de Pablo Ibar, condenado a perpetua por un triple asesinato, del que siempre se ha declarado inocente: un juez permite que ... se reabra su caso, debido a que considera que las nuevas pruebas son sólidas. Se trata de un testigo que asegura conocer a los verdaderos asesinos de tres personas, crimen cometido en 1994. «La orden del juez decía específicamente que podíamos volver a presentar la moción», aseguró Dan Tibbitt, abogado de Ibar en el caso de Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos). El testigo «conocía a las personas que realmente cometieron el crimen. Estaba relacionado con un ajuste cuenta de las drogas, y el testigo hizo que las personas que realmente cometieron los asesinatos, sicarios de un cartel, confesaran directamente que lo hicieron. Él trabajaba para la misma organización», dijo Tibbitt.

