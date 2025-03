El Instituto Nacional de Ciberseguridad atiende casi 270 casos diarios de hackeo, timos y estafas en internet

R. H. Lunes, 24 de marzo 2025, 11:41 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestiona al día alrededor de 270 hackeos, estafas y timos en la red. Así se ha indicado en el Boletín de Unión de Consumidores de Extremadura del 24 de marzo de 2025.

Según apuntan desde esta organización, el número total de incidentes de ciberseguridad tratados en el último año, relacionados tanto con la ciudadanía en general como con empresas, proveedores de servicios digitales, entidades y operadores esenciales e importantes del sector privado, ascendió a 97.348.

Esto supone un aumento del 16,6% en los casos atendidos con respecto al año anterior.

Del total de incidentes gestionados, tal y como señaló el Incibe en un comunicado de prensa, el 67,7%, correspondiente a 65.808 incidentes, afectaron a la ciudadanía. Es decir, a personas comunes en su día a día.

Denuncias por hackeo en Tierra de Barros

Durante la semana pasada, numerosos vecinos de Ribera del Fresno, Puebla del Prior e Hinojosa del Valle alertaron de que habían sido víctimas de intentos de hackeo en sus cuentas de WhstsApp.

Avisan de un fraude que circula por los móviles y en el que los atacantes piden a los usuarios que envíen códigos de verificación o realicen pagos por Bizum. La Guardia Civil de Badajoz confirma que ya se han presentado cinco denuncias de afectados en la población de Ribera del Fresno.

Algunas de las advertencias compartidas en redes sociales incluían mensajes como «Mucho cuidado si os manda algún contacto vuestro un WhatsApp estilo 'a ver si me puedes hacer el favor de mandarme un código que te va a llegar a tu teléfono que a mí no me llega' o 'me puedes hacer un bizum'. Bloquear directamente el contacto, captura de pantalla y denuncia».

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante este tipo de situaciones, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos para prevenir caer en fraudes a través del hackeo de Whatsapp y la suplantación de identidad:

Activa la verificación en dos pasos

Ve a WhatsApp > Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos.

Activa un PIN personal que se solicitará si se intenta registrar tu cuenta desde otro dispositivo.

Nunca compartas códigos de verificación

WhatsApp nunca te pedirá por mensaje, llamada ni email que envíes tu código de 6 dígitos.

Aunque te lo pida un contacto conocido, no lo compartas. Podría tratarse de un suplantador.

Protege tu buzón de voz

Establece un PIN de acceso al buzón de voz. Si un atacante no puede completar el registro por SMS, podría intentar acceder al buzón para oír el código.

Desconfía de mensajes que piden favores o dinero

Aunque venga de un amigo o familiar, verifica la solicitud con una llamada telefónica directa.

Sospecha si te piden un Bizum, una transferencia o un código sin justificación clara.

Piensa antes de reenviar información

Evita reenviar capturas de pantalla, SMS o correos sin saber quién lo solicita y para qué.

Protege tus cuentas de correo electrónico

Usa contraseñas robustas y únicas.

Activa la autenticación en dos pasos también en tu email (especialmente si está vinculado a WhatsApp o apps bancarias).

Mantén actualizado tu dispositivo

Las actualizaciones de sistema de tu móvil y apps corrigen fallos de seguridad. No las ignores.

Informa y educa a tus contactos

Avisa a tus familiares y amigos si recibes un intento de estafa o si notas comportamientos sospechosos.

Cuanto más consciente esté tu red de contactos, menos efectivos serán estos ataques en cadena.

Si ya caíste en la trampa:

Desinstala y reinstala WhatsApp inmediatamente.

Contacta con el soporte de WhatsApp y notifica que te han suplantado.

Advierte a tus contactos de lo sucedido para que ellos no se vean afectados también.

Denuncia el hecho ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.