Alerta por hackeo de WhatsApp en Tierra de Barros

Durante la jornada de ayer, numerosos vecinos de Ribera del Fresno, Puebla del Prior e Hinojosa del Valle denunciaron en redes sociales intentos de hackeo ... de sus cuentas de WhatsApp. Los mensajes alertaban sobre un fraude en el que los atacantes pedían a los usuarios que enviaran códigos de verificación o realizaran pagos por Bizum.

Algunas de las advertencias compartidas en redes incluían mensajes como «Mucho cuidado si os manda algún contacto vuestro un WhatsApp estilo 'a ver si me puedes hacer el favor de mandarme un código que te va a llegar a tu teléfono que a mí no me llega' o 'me puedes hacer un bizum'. Bloquear directamente el contacto, captura de pantalla y denuncia».

Ante esta situación, la experta en ciberseguridad Laura Bastet Kali ha proporcionado una serie de recomendaciones para proteger las cuentas de WhatsApp de posibles hackeos:

- Activar la verificación en dos pasos: En Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, PIN de seguridad.

- No compartir códigos de verificación: Ninguna empresa ni persona de confianza te pedirá este código.

- Revisar los dispositivos vinculados: En Ajustes > Dispositivos vinculados, cerrar sesiones desconocidas.

- Evitar abrir enlaces sospechosos: Pueden ser intentos de phishing para robar información.

- No descargar versiones modificadas de WhatsApp: Aplicaciones como 'WhatsApp Plus' pueden contener malware.

- Configurar la privacidad de tu cuenta: Limitar quién puede ver tu foto de perfil, estados y última conexión.

- Evitar redes Wi-Fi públicas sin VPN: Proteger la conexión en redes abiertas.

- Desactivar la vista previa de mensajes en pantalla bloqueada: Esto evita que terceros lean mensajes sin desbloquear el móvil.

- Mantener actualizada la aplicación y el sistema operativo: Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad.

- Desconfiar de mensajes que soliciten datos personales: WhatsApp nunca te pedirá información confidencial por mensaje.

«La cosa está alarmante, le ha pasado a tanta gente que conozco. Las poblaciones en mayor riesgo son adultos mayores y personas vulnerables, desempleados e indocumentados», apunta la experta, que se ofrece a dar charlas sobre el tema de protección de datos.

Desde la ciberseguridad se insta a los afectados a bloquear los números sospechosos, hacer capturas de pantalla y denunciar los intentos de estafa ante las autoridades competentes. La concienciación y la prevención son clave para evitar ser víctima de estos fraudes digitales.