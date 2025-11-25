Instagram escucha a sus usuarios y devuelve una de las funciones más aclamadas a la app Las últimas actualizaciones de Instagram vienen cargadas de novedades curiosas y una de las funciones más solicitadas

Judith Rueda Martes, 25 de noviembre 2025, 09:27

Unas semanas atrás Instagram tomó una de las decisiones que más ha criticado su audiencia, cambiar las historias destacadas y moverlas a una pestaña aparte que estaba marcada con el icono de un corazón.

Esto tuvo efectos negativos para la visibilidad de creadores de contenido y marcas, ademas de generar una reacción negativa por parte de los usuarios, que han estado reclamando mediante comentarios, memes e hilos, hasta presionar a la compañía a volver al modelo anterior el pasado miércoles 19 de noviembre.

Algunas de las nuevas actualizaciones más interesantes

Entre las más curiosas se encuentra la nueva función de dibujar en los mensajes directos, que desaparecen conorme avanza la conversación. Otra de estas nuevas funciones es Restyle, que permite editar vídeos e imágenes que se van a publicar en las stories mediante una Inteligencia Artificial.

Una de las nuevas funciones que ha lanzado para los creadores de contenido y marcas se denomina Competitive Insights y les permite analizar los datos de hasta 10 competidores en base a crecimiento de seguidores, frecuencia de publicaciones, plublicaciones en el feed y anuncios.

Y para los adolescentes Instagram aplicará ahora un nivel de restricción tipo PG-13 para limitar el acceso a las publicaciones sensibles, reels, busquedas y cuentas recomendadas. Esta medida se podrá incorporar a las cuentas a través de los ajutes pero de momento solo se encuentra disponible en Reino Unido, Canda, Australia y Estados Unidos.

