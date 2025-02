Ingresa en prisión la madre que intentó asesinar a sus hijos en Vizcaya

La mujer que intentó asesinar a sus dos hijos en Barakaldo ha ingresado en prisión este lunes. Tras pasar a disposición judicial durante la tarde, ... el magistrado ha ordenado su traslado a un centro penitenciario, una vez ha terminado su declaración.

El Ayuntamiento de Barakaldo tenía abierto un expediente para analizar la situación familiar de los dos niños a los que su madre intentó envenenar el día de Año Nuevo. Los servicios sociales de este consistorio investigaban si los pequeños se encontraban desatendidos para ver si era necesario realizar algún tipo de intervención de tipo social o educativo. Desde la Diputación explicaban este lunes que el Ayuntamiento no les había trasladado la existencia de este expediente. Ha sido la propia entidad foral la que, tras los hechos sucedidos este domingo, «ha contactado» esta mañana con el Consistorio y con la trabajadora social del hospital de Cruces para conocer los antecedentes de esta familia.

La Administración territorial «está analizando» toda la información que le ha trasladado el Ayuntamiento de Barakaldo para determinar qué medidas podría ser necesario tomar a partir de ahora con estos dos niños para garantizar su bienestar. Los dos hermanos permanecen ingresados en el hospital de Cruces y evolucionan favorablemente, según confirmaron a este diario fuentes sanitarias.

La Diputación avanza que «estará atenta a la vía judicial abierta con este caso». La entidad foral, junto con la Justicia, tiene competencias para dictar una posible retirada de la tutela a un progenitor en caso de que las medidas previas adoptadas para reconducir una posible situación de desprotección de un menor no tengan éxito.

La mujer ha sido dada de alta

Por su parte, la mujer acusada de intentar asesinar a sus dos hijos ya ha sido dada de alta y trasladada a dependencias policiales. Estaba ingresada en el hospital después de que se causara heridas en el cuello el día de la tragedia en un intento de suicidio tras administrar el veneno a sus pequeños, de 9 años.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la mañana en el Grupo Primero de Mayo, en el barrio de Zuazo. La madre, de nombre Ana y de 39 años, primero drogó a los menores y posteriormente les suministró algún tipo de sustancia nociva aún por determinar. Según el relato policial, tras provocarse varios cortes en el cuello, y antes de perder el conocimiento, la mujer telefoneó a su expareja para contarle lo ocurrido.

La llamada pudo ser providencial, ya que el padre alertó a la Policía. Los agentes llegaron a tiempo de trasladar a los pequeños al hospital de Cruces. Ingresaron con evidentes síntomas de envenenamiento. La mujer fue trasladada al mismo centro sanitario. Según informaron desde el Departamento de Seguridad, los tres se encontraban estabilizados y fuera de peligro.

A los vecinos que viven en el Grupo Primero de Mayo de Barakaldo el suceso no les cogió por sorpresa. Los gritos de la detenida a sus hijos eran algo habitual. Hasta el punto de que se oían desde la calle. «Les chillaba y les insultaba», recordaba este domingo Erlantz Aldana, residente en el mismo bloque que la detenida. Coincidía con él Concepción López, que también vive en este mismo portal. «Les gritaba por los deberes y a los niños se les veía atemorizados. Sobre todo a la cría. Cuando me encontraba con ella o la veía mirando por la ventana, saludaba con la mano de forma muy sutil, como para que su madre no se diera cuenta», recordaba.

Agentes «con escudos»

En el barrio los vecinos sabían que la situación de los pequeños no era nada sencilla. «Estaban tristes. La chica era más retraída», comentaban. «Su madre les solía tener haciendo recados. Bajaban al bar a por tabaco, al supermercado...», detallaban. «Incluso iban solos al colegio muchos días desde bastante pequeños», añadía una chica del barrio que coincidió con ellos en la escuela infantil.

Precisamente la situación de los pequeños podría estar detrás del origen de este suceso. Según aseguraba otro de los residentes de este bloque de viviendas, «por la mañana apareció su expareja y tuvieron una fuerte discusión, me asomé a la ventana para ver qué pasaba. Vi que él estaba en la calle. Hablaban de los niños y de que se los iba a quitar». Este mismo vecino afirmaba que sobre una hora después apareció la Policía en el barrio y entró en la vivienda donde reside esta familia, situada en la primera planta del número 5 del Grupo Primero de Mayo.

Según relataban este domingo los vecinos que vieron la intervención de la Ertzaintza y la Policía Local, los agentes irrumpieron en el piso «con escudos» para protegerse ante un posible ataque de la mujer. Cuando la sacaron al exterior, ella tenía ensangrentada la ropa «y se la veía medio desmayada». Fue introducida en una ambulancia para llevarla a Cruces. Fuentes acreditadas indicaban este domingo que a los niños se les administró medicación específica para hacer frente al envenenamiento con el que su madre intentó quitarles la vida.