El importante aviso de un mecánico sobre el aire acondicionado en el coche: «Nunca hagas esto»

Viernes, 11 de julio 2025

«Si eres de los que, con el aire acondicionado encendido, para el coche, deja de hacerlo de inmediato». Así lo advierte Juan José, un mecánico muy conocido en redes sociales bajo el nombre de su taller, 'Talleres Ebenezer', cuyas recomendaciones prácticas y consejos mecánicos acumulan miles de visualizaciones cada semana. Este experto, que se ha hecho viral por compartir trucos de mantenimiento y advertencias para evitar averías costosas, ha puesto sobre la mesa un hábito muy común entre conductores de todo el mundo, especialmente cuando llegan las altas temperaturas: apagar el coche con el aire acondicionado puesto.

Según explica, este gesto tan aparentemente inofensivo puede provocar problemas mecánicos serios a largo plazo. «Aunque sea cómodo que el aire acondicionado se ponga solo al arrancarlo y se quite cuando paras, es importante que no lo hagas, no te lo recomiendo», comienza explicando, »porque el coche no entiende cuándo se está parando, el coche simplemente se para cuando cortas la corriente. Pero esa caída de tensión hace que el aire acondicionado no esté en la posición de parada, está en la posición de funcionamiento», advierte.

El compresor, explica el experto, «va a tener una inercia, una fuerza, la correa auxiliar, un arrastre, cosa que todo eso debemos de quitarle esa carga antes de parar el coche». «De igual forma que os recomiendo que piseis el embrague antes de parar, pues esto es exactamente lo mismo, para quitarle carga al vehículo, para quitarle daños al sistema«, señala.

«Incluso cuando el aire acondicionado necesita el movimiento del ventilador para refrigerar el condensador, hay coches que cuando quitan la llave se paran y este ventilador no le ha dado tiempo a refrigerar ese condensador, que no le va a pasar nada, no te va a reventar nada, el coche no debería de partirse, pero yo soy partidario de que la suma de pequeños detalles en la conservación de un vehículo, pequeñas cosas que le puedas ayudar, va a hacer que el coche dure muchos más kilómetros, muchos más años y te dé muchas menos averías», zanja.

Su advertencia se ha vuelto viral porque toca un tema que afecta a millones de personas, sobre todo ahora que las temperaturas extremas hacen que muchos recurran al aire acondicionado para soportar el calor. Y cada vez más expertos como Juan José insisten en educar a los conductores sobre cómo usar correctamente el aire acondicionado del coche, ahorrar combustible y prolongar la vida útil del vehículo durante los meses de calor intenso.