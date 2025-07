SOS: no funciona el aire acondicionado y nadie me lo repara Los técnicos en climatización tienen la agenda repleta para desesperación de los vecinos que se han topado con la ola de calor desprotegidos «porque la gente se olvida del mantenimiento», afirma un experto

J. López-Lago Martes, 8 de julio 2025, 13:57 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

«Esta semana imposible», «llámame en dos semanas» o directamente no coger el teléfono ni atender mensajes suele ser la respuesta más habitual entre los ... técnicos para reparar un aparato de aire acondicionado en Badajoz, donde la llegada del verano no ha sido progresiva sino que ha arrancado con una ola de calor. Los técnicos que arreglan aparatos de aire acondicionado admiten estar desbordados y los vecinos que los necesitan asfixiados. No hay más que ver esta semana los departamentos de ventiladores de los grandes almacenes para confirmar que muchos ciudadanos acostumbran a dejar las cosas para el último momento y ahora están sudando la gota gorda por esa falta de previsión.

José Antonio García es técnico de aire acondicionado desde hace 35 años. Ahora, al borde de la jubilación, atiende en Badajoz, pero ha trabajado por toda España. Confirma que los aparatos son ahora más eficientes, pero sabe que la gente no suele hacerles un mantenimiento y eso en un error que se paga caro cuando llega la primera ola de calor. Según explica este especialista, «la gente no cuida su aire acondicionado como hace con su coche, al que le cambia el aceite todos los años, y al final se estropea». Entre las labores de mantenimiento García cita limpieza de filtros, comprobación de la carga de gas o reapriete de la borna eléctrica, que es dispositivo diseñado para unir de forma segura cables eléctricos sin necesidad de soldadura. «Muchas averías vienen porque se aflojan los cables con el tiempo», explica este técnico pacense que cita la falta de gas y los fallos eléctricos como la avería más común. Según dice, la idea extendida de que conviene activar el aire acondicionado en los meses fríos para no llevarse sorpresas el primer día de calor en verano no tiene sentido muchas veces. Y es que, según García, la mayoría de aparatos son ya climatizadores 'inverters', esto es, que generan tanto calor en los meses fríos como frío durante el verano. En su opinión, cada inicio de verano ocurre algo parecido con la necesidad e técnicos, pero este año tantos días seguidos con temperaturas tan elevadas ha hecho que cunda la desesperación entre muchos extremeños. En este escenario de necesidad, José Antonio García avisa de que aparecen muchos supuestos especialistas que aprovechan la desesperación de la gente, «desde fontaneros a electricistas que montan máquinas de aire acondicionado cuando hay que tener en cuenta que una cosa es instalador, los cuales hay muchos porque han hecho algún curso, y otra diferente es ser técnicos, que hay muy pocos», explica. Los toldos Otra urgencia muy presente estos días en Badajoz debido al calor son los toldos, reconoce Carmen Expósito, administradora de fincas. «Nos piden recomendación para toldos, aunque a mí no me gusta decirle al vecino una empresa en concreto por si lo instalan mal. La gente se cree que en cada comunidad hay una empresa que instala los toldos y no es así, cada piso puede escoger el instalador que prefiera y siempre respetando la uniformidad que hay en el bloque. Lo que está consensuado es el modelo, no el instalador», explica esta administradora pacense.

