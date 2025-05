Del huerto a la cara con pulverizador

El mundo de la perfumería evoluciona de manera contínua gracias a las nuevas tecnologías y al gusto de los clientes. Si hace casi medio siglo ... en España la mayoría de las perfumerías contaba con productos limitados, aromas que a muchos les recordarán a sus abuelos, hoy el mercado se ha llenado de colonias 'premium' o, en su caso, imitaciones de estas. Lo último para perfumarse antes de ir a trabajar o salir de fiesta es la colonia de patata.

El tubérculo que los españoles trajeron del nuevo mundo fue toda una revolución, no solo a nivel gastronómico, sino también industrial. Las patatas no solo se comían, sino que también se empleaban para extraer el almidón o, simplemente, para hacer aguardiente, como en la película 'La gran evasión', o vodka. Ahora su peculiar aroma ha dado pie a la creación de un perfume de alta gama. Ha sido la exclusiva firma perfumera Bohoboco la que ha puesto a la venta 'Polish Potatoe' (patata polaca, en español). Según explican, con esta colonia se pretende evocar los olores de un mercado donde se mezclan productos tan variados como trigo, remolacha, madera o simplemente cuero.

Para conseguirlo, estos perfumistas han usado patatas polacas que aportan a esta composición «un rico carácter que combina lo terroso con un pronunciado dulzor y rinde homenaje a la tierra, que es el principio de todo». El producto incluso tiene connotaciones a la esencia de la época más 'hippy', el pachuli, típico perfume de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Michal Gilbert Lach, director creativo de la firma, explica que la colonia de patata quiere homenajear «el encanto realista y agreste de los mercados polacos, donde a cada paso descubrimos la magia de la singularidad en la simplicidad». Unos aromas que le recuerdan su niñez en la localidad de Zywiec.

Muerte y vida

La campaña navideña está a la vuelta de la esquina y las televisiones se inundarán de anuncios variopintos de colonias para que las familias tengan ideas y ayuden a los Reyes Magos en su 'imposible' tarea de cada año. Posiblemente lo que no será anunciado en la pequeña pantalla sean aromas con nombres más ilustrativos y chocantes, pero también de lujo. Ese es el caso del perfume de sangre, una colonia que no está hecha al gusto de los licántropos porque en ella no hay ni gota de hemoglobina y si olor a frambuesa o café.

También se comercializa la colonia de tocino. Esta puede contar con el rechazo de la comunidad vegana. Lo bueno es que el aroma no corre el riesgo de ponerse rancio. Otros fabricantes se decantan por fragancias más íntimas, como nombres relacionados con el sexo que tiene toques de sándalo, chocolate o coco. Los hay también que evocan el aroma a iglesias, librerías, plastilina o al abono. Esta última no huele a heces, sino que mezcla toques de madera, rosas o vainilla, entre otros.