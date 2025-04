La otra herencia de Roma: el plomo que dañó la inteligencia en Europa

José A. González Miércoles, 8 de enero 2025, 00:33 Comenta Compartir

El legado de los romanos es la cultura occidental en difícil de cuantificar: la educación, las calzadas, el sistema de agua potable, el alfabeto, medicinas, ... el sistema legal… Su huella va más allá y no siempre ha sido para mejorar la sociedad. Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha revelado que tras la civilización romana se produjo un deterioro cognitivo generalizado en toda Europa. ¿La causa? El plomo.

Los galenos del Imperio Romano eran conscientes del peligro de envenenamiento por este metal pesado, pero era un recurso muy utilizado en tuberías, utensilios de cocina, cosméticos, medicinas, juguetes y hasta alimentos. Sus propiedades de conservación y de edulcorante del vino hacía que el plomo fuera ingerido casi a diario. Pero no fue la única vía de envenenamiento. La amplia expansión de la minería y el procesamiento de minerales metálicos provocó que la contaminación atmosférica se disparara durante el periodo de esplendor de Roma. «Nuestros hallazgos demuestran que las emisiones antropogénicas de las actividades industriales han provocado daños generalizados a la salud humana durante más de dos milenios, lo que es bastante profundo en mi opinión», señala Joseph McConnell del Instituto de Investigación del Desierto en Nevada y director de la investigación. 200 años «en niveles altos» En su rastreo los científicos, bajo el liderazgo de McConell, revisaron núcleos de hielo de todos los puntos del planeta para realizar una cronología detallada de las concentraciones atmosféricas de plomo desde el 500 a. C. hasta el 600 d.C. «Los niveles se mantuvieron altos hasta el declive de la Pax Romana, un período de 200 años de relativa paz y prosperidad que terminó en el año 180 d. C», revela el estudio. Durante este periodo se liberaron más de medio millón de toneladas de plomo a la atmósfera. En ese análisis los investigadores del Instituto de Investigación del Desierto en Nevada alertan que la presencia de plomo en la sangre de los niños -tomando como referencia estudios actuales- redujo su coeficiente intelectual entre 2,5 y 3 puntos. «Puede no parecer mucho, pero se produjo en toda la población y habría persistido durante los casi 180 años de la Pax Romana», dijo McConnell. «Dejo en manos de epidemiólogos, historiadores antiguos y arqueólogos la tarea de determinar si los niveles de contaminación atmosférica por plomo y los impactos en la salud que hemos identificado… fueron suficientes para cambiar la historia».

Temas

Contaminación