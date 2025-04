Los herederos de Mariah Carey

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Lunes, 25 de diciembre 2023, 10:14 Comenta Compartir

Después de poner el árbol de Navidad, los villancicos tradicionales ya han sonado y sólo quedan algunas versiones que probablemente se han escuchado más de una vez. Para los más aficionados, desde que termina Halloween celebran el regreso de Mariah Carey con su éxito navideño 'All I want for Christmas' pero muchos ya se saben de memoria la letra, los ritmos y los coros. Con la llegada del pop, poco a poco, grandes estrellas han ido creando sus versiones y otros han hecho arriesgadas propuestas.

Ya es casi imposible obviar que el inglés es el idioma predominante con la globalización. Con esto, las nuevas divas del pop han hecho temas o reinterpretaciones de los villancicos para hacerse un hueco durante las Navidades.

Al hablar de canciones navideñas se viene a la cabeza el Álbum 'Christmas' del cantante Michael Bublé, lanzado en 2011. Más tarde, al inicio de 2022, se convierte en el álbum más exitoso del canadiense con más de 16 millones de copias en todo el mundo. Es uno de los álbumes más vendidos del siglo XXI y de temática navideña.

En el mismo año Justin Bieber, el niño prodigio canadiense que saltó a la fama con 15 años, también se unió a la lista de artistas que reinterpretan la Navidad. Lanzó un disco navideño titulado 'Under the Mistletoe' y su canción más aclamada fue una de sus originales, 'Mistletoe'.

Una de las reinas del pop indiscutiblemente es Ariana Grande con sus notas tan altas como el cielo y su voz angelical. En diciembre de 2013 decidió lanzar un sencillo navideño titulado 'Christmas kisses' y vendió más de 400 mil copias por todo el mundo. El pequeño álbum se componía de dos canciones reinterpretadas y dos originales, 'Snow in California' y 'Love Is Everything'. Irónicamente, la que tuvo más éxito fue la reinterpretación de 'Last Christmas' y, posteriormente, 'Santa tell me', la cual fue parte de la reedición japonesa en 2014. Este año Ariana, ha sorprendido a los fans con otra versión de la canción titulada 'Santa tell me (naughty version)'.

Sia es otro de los titanes de la industria musical y en 2017 hizo historia con un álbum navideño original que tuvo una gran acogida por los fans y muchos ya lo tienen en su repertorio de clásicos. 'Everyday is Christmas' triunfó y sus canciones más queridas sin duda fueron 'Snowman', 'Candy Cane Lane' y 'Puppies are forever'. 'Snowman' marcó tanta tendencia que a día de hoy la gente sigue haciendo un reto que se hizo viral, el cual consistía en cantar el estribillo sin respirar entre líneas.

La estadounidense Taylor Alison Swift también ha hecho sus pinitos durante las fiestas y en 2019 sacó como parte de su álbum 'Lover' la canción 'Christmas tree farm', un tema que habla de las Navidades de la cantautora. En el vídeo musical se ve cómo pasó las fiestas durante su infancia en la granja de árboles de Navidad en Pensilvania en la que creció junto a su familia.

Los Jonas Brothers fueron una banda muy relevante desde su descubrimiento en Disney y, tras una separación y reagrupación actual, han vuelto con más fuerza que nunca. Los hermanos interpretaron en 2019 'It feels like Christmas' y su ritmo pegadizo resonaba en la cabeza de todos sus oyentes. El grupo de pop sigue en forma tras años de subidas y bajadas.

El cantante canadiense Shawn Mendes se quiso unir a la tendencia y metió en su disco de 2020, 'Wonder', la canción navideña 'The Christmas song', reinterpretada por él y la famosa cantautora Camila Cabello. Un año después, la cubanomexicana sacó una nueva versión del clásico 'I'll be home for Christmas'.

De la serie musical 'Glee' salen verdaderas joyas y prodigios de la industria musical y Darren Criss está entre ellos. En 2021 sacó su propia versión, que mostraba su perspectiva de la Navidad y lanza su álbum 'A very Darren Crissmas', jugando con su nombre y haciendo de la festividad algo más suyo. La pieza quería romper con la tradicional visión navideña y se puede ver desde antes de abrir el disco y visualizar la divertida portada. La mezcla de ritmos y elementos navideños con el «descaro» del estadounidense ofrece una combinación atrevida y festiva.

Una de las vías que usan los cantantes para popularizar su canción son las películas navideñas. Chord Overstreet sacó un tema para la película de Netflix 'Navidad de Golpe'. En esta producción el cantautor interpretó su canción 'Everybody loves Christmas'. Su zona de confort suele ser el country ya que, desde su salida de 'Glee', ha hecho varios temas en esa línea. Sin embargo este single tan pegadizo compuesto e interpretado previamente por Laura Marano se hizo hueco en el repertorio navideño del año pasado.

Pero estos altos puestos no sólo están a la altura de los grandes. Gracias a TikTok, la novedosa red social multimedia, algunos se hacen hueco en el podio viralizando sus temas. Sam Ryder, cantautor británico saltó a la fama en redes sociales y después tuvo un segundo renacimiento gracias a la edición de 2022 de Eurovisión, en la que representó a su país. A pesar de no declararse ganador, su nombre ya resuena por todas partes y este año Amazon Music decidió tener la exclusividad de su canción 'You're Christmas to me'. El cantante ha dado su toque rockero y ha hecho una de las canciones más ritmosas de la temporada.

Lauren Spencer Smith, cantautora canadiense también ganó su puesto actual en las redes sociales gracias a TikTok y ahora la chica que cuenta historias de desamor y tristeza pasa de sus baladas melancólicas a un sátira sobre la Navidad con su tema 'Broke Christmas', contando entre risas que no tiene dinero para Navidad porque se lo ha gastado en ella.