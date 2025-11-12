HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Valdeavero (Madrid) se concentran en contra de la pederastia el pasado septiembre y en apoyo a las víctimas del frutero del pueblo, condenado a 98 años de cárcel por agredir sexualmente a una decena de menores. Efe

El Gobierno ampliará la prescripción de los delitos sexuales contra menores

Se computará a partir de que la víctima de pederastia cumpla 45 años, en lugar de los 35 que la ley contempla actualmente

J. A. G.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

El ministerio de Juventud e Infancia prepara una reforma de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la ... violencia (Lopivi), que contempla la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra los menores de edad, según han confirmado a este periódico fuentes del departamento que dirige Sira Rego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 Previsión de la Aemet: las lluvias intensas y persistentes elevan la alerta en Extremadura a «peligro importante»
  3. 3 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  4. 4 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  5. 5 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  6. 6

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  10. 10 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno ampliará la prescripción de los delitos sexuales contra menores

El Gobierno ampliará la prescripción de los delitos sexuales contra menores