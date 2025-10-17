HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un gimnasio sobre ruedas para llegar a los pueblos más pequeños de Cuenca

Un joven promotor pone en marcha un proyecto para acercar el ejercicio físico a personas de todas las edades en zonas despobladas

J. M. L.

Cuenca

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:37

Crear un novedoso negocio en zonas de escasa población no es fácil pero en Cuenca un joven emprendedor lo ha logrado con su proyecto «MoveFit». ... Se trata de trasladar su gimnasio a pueblos de esta provincia que no cuentan con actividades deportivas para facilitar el ejercicio físico a sus vecinos. Una especie de gimnasio sobre ruedas o centro deportivo ambulante que permite hacer fitness, pilates, entrenamientos personalizados y programas deportivos diseñados para niños o mayores.

