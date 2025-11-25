HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La función del móvil que puede salvar vidas y se puede configurar fácilmente

Se encuentra disponible tanto para sistemas Android como para iOS

Judith Rueda

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:30

Comenta

En situaciones de emergencia, un solo segundo puede resultar vital. Cada segundo cuenta y disponer de la información correcta puede salvar vidas. Por eso, ante un accidente en el que una persona pierda el conocimiento, contar con datos médicos esenciales, como alergias a ciertos medicamentos o el tipo de sangre, puede resultar crucial. Por suerte, las nuevas tecnologías cuentan con herramientas que pueden facilitarnos el acceso rápido a esta información: los teléfonos móviles cuentan con una función que permite desplegar una ficha con los datos médicos registrados por el usuario, incluso cuando el móvil esté bloqueado.

Esta herramienta ayuda a que los paramédicos puedan consultar información sobre el usuario en caso de necesitar suministrar medicinas específicas a causa de alguna condición médica concreta o por algún alérgeno.

Esta herramienta puede resultar realmente útil, ya que ayuda a los paramédicos a consultar información sobre el usuario sin necesidad de que el teléfono esté desbloqueado, y es que permanece de manera permanente en la pantalla de bloqueo. Te contamos cómo puedes activarla según el tipo de sistema operativo que utilice tu dispositivo.

¿Cómo se puede activar esta función en Android?

Desde la aplicación de Ajustes se debe acceder a la pestaña de Seguridad y Emergencia, una vez dentro de la misma hay que seleccionar el apartado Datos Médicos. Y ya en este apartado se pueden añadir todos los datos que el usuario quiera que aparezcan incluso cuando el teléfono esté bloqueado.

¿Cómo se puede utilizar esta herramienta en iOS?

En este caso se debe de acceder a la aplicación Salud y presionar el icono con la foto de perfil del usuario. Tras esto hay que seleccionar Datos médicos, agregar la información relevante y presionar el botón de Mostrar cuando está bloqueado, para que la información se pueda leer cuando la pantalla se encuentre bloqueada.

Además, en iOS se pueden agregar Contactos de emergencia, función que le enviará un mensaje a los contactos que seleccionados con la ubicación del usuario e indicará que se ha contactado con los servicios de emergencias.

Te puede interesar

