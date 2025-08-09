HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?
El submarino, en el hangar de Marsella. AFP

Francia no sabe qué hacer con el submarino de Jacques Cousteau

El precario estado del edificio de Marsella donde descansa el Saga obliga a prohibir las visitas

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:19

Una de las joyas del submarinismo del siglo XX se encuentra en peligro. El Ayuntamiento de Marsella ha decidido cerrar el acceso al edificio donde ... está uno de los submarinos del mítico oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau (1910-1997). Se trata, en concreto, del Saga, la mayor de las naves que este exmilitar y precursor de la ecología diseñó durante los años sesenta. El sumergible podía visitarse normalmente en el puerto de la segunda ciudad más poblada de Francia, pero eso ya no resulta posible desde el 31 de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  2. 2 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  3. 3 El incendio de nivel 1 en Aldea del Cano evoluciona favorablemente y cerca de la estabilización
  4. 4 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  5. 5 El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  8. 8 El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura
  9. 9 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  10. 10 Denuncian la conducta de un grupo de personas en una procesión de Almendralejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Francia no sabe qué hacer con el submarino de Jacques Cousteau

Francia no sabe qué hacer con el submarino de Jacques Cousteau