Los flamencos españoles amenazan el arroz del risotto italiano

«Llevo tres años arruinado, no hay forma de espantarlos»

«Reconozco que los animales son bonitos, a los turistas les encantan, pero yo he tenido que pedir un crédito porque me están arruinando los cultivos». José Felip Blasco, valenciano de 75 años, casi tantos en el campo, cuenta que flamencos ha habido siempre. Pero los problemas son nuevos. «Antes venían una semana desde África y se marchaban, pero ahora no hay forma de echarlos. Yo voy mañana y por la tarde a los campos y doy palmas fuerte para ahuyentarlos. También he probado a poner luces de noche, colocar muñecos con forma de cocodrilo... pero nada. Se acostumbran a esas amenazas y no les hace efecto o se marchan, sí, pero regresan al cabo de unas horas, al atardecer. Por la noche te escarban el suelo, hacen agujeros y comen todo lo que encuentran, incluso el arroz».

Cuenta José que su hijo ha llegado a quedarse a dormir en el tractor y exige a la Administración una solución que alivie «la ruina» que sufren desde hace un tiempo. «El año pasado fue horrible, veías hasta 300 o 400 flamencos juntos. Trabajé todo el año para acabar recogiendo tres veces menos. Este año hay menos, cien o así, pero las pérdidas van a ser parecidas», lamenta. Desde SEO Birdlife reconocen que la «convivencia» entre agricultores y flamencos –y las políticas que protegen a unos y otros– «es difícil».

Además de en La Albufera, en España hay comunidades de flamencos principalmente en la laguna de Fuente de Piedra (Málaga), el Delta del Ebro, Doñana, Salinas de Santa Pola (Alicante) y en la laguna de Pétrola (Albacete).